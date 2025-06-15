Advertisement

عربي-دولي

وسط التصعيد.. ألمانيا تستجيب لطلب إسرائيلي

Lebanon 24
15-06-2025 | 09:40
A-
A+
Doc-P-1376197-638856025886223581.png
Doc-P-1376197-638856025886223581.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الأحد، إن إسرائيل طلبت من بلاده توفير مواد إطفاء، مضيفا أن "ألمانيا ستقوم بذلك".
Advertisement

وذكر ميرتس: "إسرائيل طلبت منا توفير مواد إطفاء وسنقوم بذلك"، مبرزا "يجب إفساح مجال للدبلوماسية".

وتابع: "الصراع في الشرق الأوسط سيكون ضمن أهم القضايا على جدول أعمال قمة مجموعة السبع".

وفي وقت سابق قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن المستشار ميرتس تحدث إلى سلطان عمان واتفقا على أهمية التركيز على منع اتساع الصراع في الشرق الأوسط.
مواضيع ذات صلة
ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من التصعيد في الشرق الأوسط
lebanon 24
15/06/2025 17:18:12 Lebanon 24 Lebanon 24
"فايننشال تايمز": ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من التصعيد في الشرق الأوسط
lebanon 24
15/06/2025 17:18:12 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلنسكي: على موسكو أن تستجيب لوقف إطلاق النار بشكل ملائم وتثبت استعدادها لإنهاء الحرب
lebanon 24
15/06/2025 17:18:12 Lebanon 24 Lebanon 24
مخاطر التصعيد الإسرائيلي تتفاقم والتهويل بـ"إنهاء" اليونيفيل تصعيد جديد
lebanon 24
15/06/2025 17:18:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
22:22 | 2025-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:53 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:43 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
22:22 | 2025-06-14
10:00 | 2025-06-15
09:53 | 2025-06-15
09:43 | 2025-06-15
09:10 | 2025-06-15
08:50 | 2025-06-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24