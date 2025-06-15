وسط التصعيد.. ألمانيا تستجيب لطلب إسرائيلي

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أعلن المستشار الألماني ميرتس، اليوم الأحد، إن طلبت من بلاده توفير مواد إطفاء، مضيفا أن " ستقوم بذلك".وذكر ميرتس: "إسرائيل طلبت منا توفير مواد إطفاء وسنقوم بذلك"، مبرزا "يجب إفساح مجال للدبلوماسية".وتابع: "الصراع في سيكون ضمن أهم على جدول أعمال قمة ".وفي وقت سابق قال متحدث باسم إن المستشار ميرتس تحدث إلى واتفقا على أهمية التركيز على منع اتساع الصراع في الشرق الأوسط.