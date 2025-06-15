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عربي-دولي

صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل... وتحذيرات للسكان بالدخول إلى الملاجئ

Lebanon 24
15-06-2025 | 09:43
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أعلن الجيش الإسرائيلي عن رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل، واستعداد منظومات الدفاع الجوي لاعتراضها.
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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الأحد: "قبل قليل، رصد جيش الدفاع الإسرائيلي صواريخ أطلقت من إيران باتجاه أراضي دولة إسرائيل، وتعمل منظومات الدفاع لاعتراض هذا التهديد".

وأضاف بيان الجيش "عند تلقي أي إنذار، يطلب من الجمهور دخول منطقة محمية والبقاء فيها حتى إشعار آخر".

وأشار إلى أنه "لا يسمح بمغادرة المنطقة المحمية إلا بناء على توجيه صريح، ويرجى الاستمرار في اتباع تعليمات قيادة الجبهة الداخلية".
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