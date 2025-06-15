صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل... وتحذيرات للسكان بالدخول إلى الملاجئ

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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الأحد: "قبل قليل، رصد صواريخ أطلقت من إيران باتجاه أراضي ، وتعمل منظومات الدفاع لاعتراض هذا التهديد".وأضاف بيان الجيش "عند تلقي أي إنذار، يطلب من الجمهور دخول منطقة محمية والبقاء فيها حتى إشعار آخر".وأشار إلى أنه "لا يسمح بمغادرة المنطقة المحمية إلا بناء على توجيه صريح، ويرجى الاستمرار في اتباع تعليمات ".