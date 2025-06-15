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عربي-دولي

بسبب المواجهة مع إيران.. هغاري يعود إلى صفوف الجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
15-06-2025 | 09:53
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كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الأحد، أن المتحدث السابق باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هغاري، عاد إلى الخدمة في أعقاب تصاعد المواجهة مع إيران.
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وذكرت قناة "i24" الإسرائيلية، أن الناطق الحالي باسم الجيش، أفي دفيرين، استدعى، نهاية الأسبوع، سلفه في المنصب دانييل هغاري، وعينه في قوات الاحتياط، ليتولى منصبا محوريا في إدارة الحملة الإعلامية للجيش الإسرائيلي.

وأشار ذات المصدر، إلى أن هغاري سيتولى دورا مركزيا في إدارة الحملة الإعلامية خلف الكواليس، متوقعة ألا يظهر على الشاشات أو يؤدي دور المتحدث الرسمي.

وأضافت القناة، أن عمل الناطق السابق سيقتصر على التنسيق مع المنظمات الإعلامية، وإدارة الوسائل، وتقديم الدعم المهني في الحملات الإعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الدولية.

وأوضحت أن هغاري يمتلك خبرة واسعة في آلية العمل الإعلامي وفي التعاون مع الجهات السياسية، وقد تم استدعاؤه بعد إطلاق إسرائيل لعملية "الأسد الصاعد" ضد إيران، نهاية الأسبوع الماضي.

 وكان هغاري قد تولى منصب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في آذار عام 2023، وأقيل من منصبه كمتحدث باسم الجيش، في 7 آذار 2025، حيث قرر رئيس الأركان في الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، إقالته وعدم ترقيته إلى رتبة لواء.
 
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