بسبب المواجهة مع إيران.. هغاري يعود إلى صفوف الجيش الإسرائيلي

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وذكرت قناة "i24" ، أن الناطق الحالي باسم الجيش، أفي دفيرين، استدعى، نهاية الأسبوع، سلفه في المنصب دانييل هغاري، وعينه في قوات الاحتياط، ليتولى منصبا محوريا في إدارة الحملة الإعلامية للجيش الإسرائيلي.وأشار ذات المصدر، إلى أن هغاري سيتولى دورا مركزيا في إدارة الحملة الإعلامية خلف الكواليس، متوقعة ألا يظهر على الشاشات أو يؤدي دور المتحدث الرسمي.وأضافت القناة، أن عمل الناطق السابق سيقتصر على التنسيق مع المنظمات الإعلامية، وإدارة الوسائل، وتقديم الدعم المهني في الحملات الإعلامية على ووسائل الإعلام الدولية.وأوضحت أن هغاري يمتلك خبرة واسعة في آلية العمل الإعلامي وفي التعاون مع الجهات السياسية، وقد تم استدعاؤه بعد إطلاق لعملية " الصاعد" ضد إيران، نهاية الأسبوع الماضي.وكان هغاري قد تولى منصب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في آذار عام 2023، وأقيل من منصبه كمتحدث باسم الجيش، في 7 آذار 2025، حيث قرر في الجيش الإسرائيلي، ، إقالته وعدم ترقيته إلى رتبة لواء.