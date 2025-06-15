عن الصراع الإيراني-الإسرائيلي... ترامب يكشف ما سيحدث "قريبًا"!

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قال الرئيس الأميركي ، الأحد، إنه سيتم التوصل "قريبا" إلى سلام بين وإيران.وذكر ، في منشور على منصة " ": " وإسرائيل يجب أن تتوصلا إلى اتفاق، وستتوصلان إليه، تماما كما جعلت وباكستان يتوصلان إلى اتفاق".وأضاف: "أيضا خلال ولايتي الأولى، كانت وكوسوفو في صراع شديد استمر لعقود، وكان هذا النزاع على وشك الانفجار إلى حرب. لقد أوقفته (بايدن أضر بآفاق المدى الطويل ببعض القرارات الغبية، لكنني سأصلح الأمر مرة أخرى)".وتابع: "وبالمثل، سيكون هناك سلام قريبا بين إسرائيل وإيران. هناك العديد من المكالمات والاجتماعات تجري الآن".