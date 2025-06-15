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عربي-دولي

إسرائيل تواصل قصف طهران لليوم الثالث... وإيران ترد بوابل من الصواريخ!

Lebanon 24
15-06-2025 | 10:40
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شنت إسرائيل موجة جديدة من الغارات الجوية استهدفت عدة مواقع في العاصمة الإيرانية طهران. وردًا على ذلك، أطلقت إيران صواريخ من مختلف الجبهات في تصعيد جديد للتوتر بين البلدين.
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وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "القوات الجوية هاجمت أنظمة الدفاع الجوي ومباني الحرس الثوري في طهران".

كما أفادت وسائل إعلام إيرانية، بسماع دوي انفجار وسط طهران، مع مواصلة إسرائيل شن ضرباتها لليوم الثالث.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن موقع الانفجار قرب ساحة ولي عصر والذي شهد تصاعد أعمدة الدخان من المنطقة وتناثر الحطام والزجاج بالمكان.

وتابعت: "كما تعرّض مبنى شرطة طهران الكبرى قبل لحظات لقصف من مسيرة، مما تسبب في أضرار طفيفة وإصابة عدد من الأشخاص".

وعقب ذلك، أعلنت وسائل إعلام إيرانية رسمية إطلاق صواريخ باليستية من جميع أنحاء إيران صوب إسرائيل، وهو ما أكده الجيش الإسرائيلي.

وقال شاهد من رويترز: "دوي صفارات الإنذار من غارات جوية في تل أبيب والقدس". كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم إطلاق صفارات الإنذار في الجولان والجليل ومنطقة حيفا.

بالتزامن مع هذه التطورات، ذكر الأمن العام الأردني أنه جرى إطلاق صافرات الإنذار التحذيرية في جميع مناطق المملكة.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، قد قال إن إسرائيل تعمل وفق خطة ممنهجة لتدمير الخطر النووي الإيراني، والصواريخ الباليستية والقدرات الاستراتيجية لطهران.

وأضاف أدرعي، في لقاء خاص مع قناة "سكاي نيوز عربية"، أن "الجيش الإسرائيلي لا يتوقف عن مهاجمة الأهداف العسكرية والاستراتيجية في أنحاء إيران".

وأوضح: "نهاجم طهران والمواقع العسكرية فيها، وتمكنا من خلق ممر جوي معبد إلى طهران، ونسير وفق خطة مرتبة ومنظمة وموجهة بدقة".

وبين أن إسرائيل هاجمت منشأتي نطنز وأصفهان، وتعمل وفق خطة مرتبة للقضاء على المشروع النووي الإيراني عبر مهاجمة المختبرات والمراكز الصناعية التي تدعم هذا المشروع، وستصل لأهدافها خطوة بخطوة ولن تتسامح مع رغبة إيران في حيازة سلاح دمار شامل".
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