إسرائيل تواصل قصف طهران لليوم الثالث... وإيران ترد بوابل من الصواريخ!

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وأفادت إذاعة الجيش أن "القوات الجوية هاجمت أنظمة الدفاع الجوي ومباني الحرس الثوري في طهران".كما أفادت وسائل إعلام إيرانية، بسماع دوي انفجار وسط طهران، مع مواصلة إسرائيل شن ضرباتها لليوم الثالث.وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن موقع الانفجار قرب ساحة ولي عصر والذي شهد تصاعد أعمدة الدخان من المنطقة وتناثر الحطام والزجاج بالمكان.وتابعت: "كما تعرّض مبنى شرطة طهران الكبرى قبل لحظات لقصف من مسيرة، مما تسبب في أضرار طفيفة وإصابة عدد من الأشخاص".وعقب ذلك، أعلنت وسائل إعلام إيرانية رسمية إطلاق صواريخ باليستية من جميع أنحاء إيران صوب إسرائيل، وهو ما أكده الجيش الإسرائيلي.وقال شاهد من : "دوي صفارات الإنذار من غارات جوية في والقدس". كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم إطلاق صفارات الإنذار في والجليل ومنطقة حيفا.بالتزامن مع هذه التطورات، ذكر الأمن العام أنه جرى إطلاق صافرات الإنذار التحذيرية في جميع مناطق .وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، قد قال إن إسرائيل تعمل وفق خطة ممنهجة لتدمير الخطر ، والصواريخ الباليستية والقدرات الاستراتيجية لطهران.وأضاف أدرعي، في لقاء خاص مع قناة " عربية"، أن "الجيش الإسرائيلي لا يتوقف عن مهاجمة الأهداف العسكرية والاستراتيجية في أنحاء إيران".وأوضح: "نهاجم طهران والمواقع العسكرية فيها، وتمكنا من خلق ممر جوي معبد إلى طهران، ونسير وفق خطة مرتبة ومنظمة وموجهة بدقة".وبين أن إسرائيل هاجمت منشأتي نطنز وأصفهان، وتعمل وفق خطة مرتبة للقضاء على المشروع النووي الإيراني عبر مهاجمة المختبرات والمراكز الصناعية التي تدعم هذا المشروع، وستصل لأهدافها خطوة بخطوة ولن تتسامح مع رغبة إيران في حيازة سلاح دمار شامل".