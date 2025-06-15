128 قتيلاً و900 جريح في إيران خلال 48 ساعة من القصف الإسرائيلي

Advertisement

أفادت وسائل إعلام إيرانية الأحد، بأن حصيلة الضربات على يومي الجمعة والسبت بلغت 128 شخصا بينهم نساء وأطفال، بينما أصيب المئات بجروح.ونقلت صحيفة "اعتماد" عن قولها إن "128 شخصا قتلوا في هذه الاعتداءات العسكرية، وأدخل نحو 900 جريح إلى المستشفيات".وأفاد التقرير بأن حصيلة القتلى تتضمن 40 امرأة، مشيرا إلى أن "عدد الأطفال القتلى كبير".في المقابل، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، حصيلة القتلى والمصابين في هجومين صاروخيين شنتهما .وذكرت مصادر إعلامية أن الهجومين الإيرانيين أسفرا عن سقوط 13 قتيلا وأكثر من 207 جريحا. بينما أشارت تقارير إلى فقدان 35 شخصا في بلدة جنوبي جراء الضربات .