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عربي-دولي
128 قتيلاً و900 جريح في إيران خلال 48 ساعة من القصف الإسرائيلي
Lebanon 24
15-06-2025
|
10:54
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أفادت وسائل إعلام إيرانية الأحد، بأن حصيلة الضربات
الإسرائيلية
على
إيران
يومي الجمعة والسبت بلغت 128 شخصا بينهم نساء وأطفال، بينما أصيب المئات بجروح.
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ونقلت صحيفة "اعتماد" عن
وزارة الصحة
قولها إن "128 شخصا قتلوا في هذه الاعتداءات العسكرية، وأدخل نحو 900 جريح إلى المستشفيات".
وأفاد التقرير بأن حصيلة القتلى تتضمن 40 امرأة، مشيرا إلى أن "عدد الأطفال القتلى كبير".
في المقابل، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، حصيلة القتلى والمصابين في هجومين صاروخيين شنتهما
إيران على
إسرائيل
.
وذكرت مصادر إعلامية أن الهجومين الإيرانيين أسفرا عن سقوط 13 قتيلا وأكثر من 207 جريحا. بينما أشارت تقارير إلى فقدان 35 شخصا في بلدة
بات يام
جنوبي
تل أبيب
جراء الضربات
الإيرانية
.
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