الحرس الثوري الإيراني يلغي مراسم تشييع قادته!

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ذكرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، أن أعلن إلغاء مراسم تشييع قادته الذين قضوا جراء الضربات .وكان رئيس مجلس تنسيق التبليغ الإسلامي في محافظة سيد محسن محمودي قد أعلن في وقت سابق موعد إقامة مراسم تشييع جثامين ضحايا الإسرائيلية على المستمرة منذ أمس الأول الجمعة، وقال إن المراسم ستقام الثلاثاء الساعة الثامنة صباحا، انطلاقا من ميدان باتجاه ميدان الحرية في العاصمة طهران.وأشار محمودي إلى "أن حضور الملايين في هذه المراسم سيكون تقديرا لتضحيات قادة والعلماء النوويين وضحايا جرائم العدو ".ولقي عدة قادة في الجيش الإيراني وقوات الحرس الثوري مصرعهم جراء القصف الإسرائيلي على "طهران" ومناطق عدة بينهم للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي ورئيس أركان الجيش محمد باقري كما قتل عدد من العلماء النوويين.