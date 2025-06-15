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الحرس الثوري الإيراني يلغي مراسم تشييع قادته!

Lebanon 24
15-06-2025 | 11:30
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ذكرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، أن الحرس الثوري الإيراني أعلن إلغاء مراسم تشييع قادته الذين قضوا جراء الضربات الإسرائيلية.
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وكان رئيس مجلس تنسيق التبليغ الإسلامي في محافظة طهران سيد محسن محمودي قد أعلن في وقت سابق موعد إقامة مراسم تشييع جثامين ضحايا الغارات الإسرائيلية على إيران المستمرة منذ أمس الأول الجمعة، وقال إن المراسم ستقام الثلاثاء  الساعة الثامنة صباحا، انطلاقا من ميدان الثورة باتجاه ميدان الحرية في العاصمة طهران.

وأشار محمودي إلى "أن حضور الملايين في هذه المراسم سيكون تقديرا لتضحيات قادة الحرس الثوري الإيراني والعلماء النوويين وضحايا جرائم العدو الإسرائيلي".

ولقي عدة قادة في الجيش الإيراني وقوات الحرس الثوري مصرعهم جراء القصف الإسرائيلي على "طهران" ومناطق عدة بينهم القائد العام للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي ورئيس أركان الجيش محمد باقري كما قتل عدد من العلماء النوويين.
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