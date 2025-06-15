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عربي-دولي

بريطانيا سترسل طائرات عسكرية إضافية إلى الشرق الأوسط

Lebanon 24
15-06-2025 | 11:38
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أعلنت وزيرة الخزانة البريطانية ريتشل ريفز، اليوم الأحد، أن بلادها يمكن أن تدعم إسرائيل في صراعها مع إيران.
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ولفتت الى ان "قرار إرسال طائرات عسكرية إضافية إلى الشرق الأوسط اتخذ أساسا لحماية القواعد البريطانية وأفرادها".

وفي تصريحات لـ"سكاي نيوز"، دعت ريفز إلى وقف التصعيد في الصراع، وقالت إن "قرار إرسال طائرات إضافية إلى المنطقة "خطوة احترازية".

وعما إذا كانت بريطانيا ستقدم المساعدة لإسرائيل إذا طلب منها ذلك، قالت ريفز: "ساعدنا إسرائيل سابقا عندما انطلقت صواريخ باتجاهها".

وأضافت: "نرسل معدات لحماية أنفسنا وأيضا ربما لدعم حلفائنا".
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