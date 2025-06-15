بريطانيا سترسل طائرات عسكرية إضافية إلى الشرق الأوسط

أعلنت وزيرة الخزانة ريفز، اليوم الأحد، أن بلادها يمكن أن تدعم في صراعها مع .

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ولفتت الى ان "قرار إرسال طائرات عسكرية إضافية إلى اتخذ أساسا لحماية القواعد البريطانية وأفرادها".



وفي تصريحات لـ" "، دعت ريفز إلى وقف التصعيد في الصراع، وقالت إن "قرار إرسال طائرات إضافية إلى المنطقة "خطوة احترازية".



وعما إذا كانت ستقدم المساعدة لإسرائيل إذا طلب منها ذلك، قالت ريفز: "ساعدنا إسرائيل سابقا عندما انطلقت صواريخ باتجاهها".



وأضافت: "نرسل معدات لحماية أنفسنا وأيضا ربما لدعم حلفائنا".