منذ بداية العملية ضد إيران.. الجيش الإسرائيلي ينفذ "أبعد ضربة"

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ووصف الجيش الإسرائيلي الهجوم على طائرة التزود بالوقود بأنه "أبعد ضربة" منذ بداية العملية ضد إيران. قال الجيش ، مساء الأحد، إنه هاجم طائرة إيرانية للتزود بالوقود في مطار مشهد بشرق .ووصف الجيش الإسرائيلي الهجوم على طائرة التزود بالوقود بأنه "أبعد ضربة" منذ بداية العملية ضد إيران.

وأضاف، في بيان: "على بُعد حوالي 2300 كيلومتر، هاجمت طائرة إيرانية للتزود بالوقود في مطار مشهد شرقي إيران".



وتابع: "تعمل القوات الجوية على تحقيق التفوق الجوي في جميع أنحاء إيران".

وفي وقت سابق الأحد، شنت موجة جديدة من على أهداف عدة في . وعقب ذلك، ردّت إيران بإطلاق صواريخ من كل الجبهات.



وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، قد قال، الأحد، إن إسرائيل تعمل وفق خطة ممنهجة لتدمير الخطر ، والصواريخ الباليستية والقدرات الاستراتيجية لطهران.



وأضاف أدرعي، في لقاء خاص مع قناة " عربية"، أن "الجيش الإسرائيلي لا يتوقف عن مهاجمة الأهداف العسكرية والاستراتيجية في أنحاء إيران".