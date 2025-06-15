بعد حديثه مع ترامب.. بوتين ينقل "تحذيراً" إلى خامنئي ويوجّه نصحية

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نقل ، اليوم الأحد، بعد محادثته الهاتفية مع نظيره الأميركي تحذيرا إلى المرشد ، وفقاً لصحيفة " هيوم".وبحسب مصادر الصحيفة، إلى الاتصال بترامب، "بناء على طلب ".وأضافت المصادر أن " تشارك بكثافة في التحركات السياسية التي تخص الحرب بين إيران وإسرائيل".وذكرت الصحيفة انه "عقب المحادثة بين بوتين وترامب، وجّه بوتين تحذيرا إلى بأن نظامه في خطر".وتابعت المصادر: "أبلغ بوتين خامنئي بنتائج المحادثة ونصحه بالتحرك سريعا نحو المفاوضات. إضافة إلى ذلك، أمر بوتين بإجلاء موظفي السفارة الروسية من ".