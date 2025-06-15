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عربي-دولي

بعد حديثه مع ترامب.. بوتين ينقل "تحذيراً" إلى خامنئي ويوجّه نصحية

Lebanon 24
15-06-2025 | 12:18
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نقل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، بعد محادثته الهاتفية مع نظيره الأميركي دونالد ترامب تحذيرا إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، وفقاً لصحيفة "إسرائيل هيوم".
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وبحسب مصادر الصحيفة، بادر بوتين إلى الاتصال بترامب، "بناء على طلب إيران".

وأضافت المصادر أن "روسيا تشارك بكثافة في التحركات السياسية التي تخص الحرب بين إيران وإسرائيل".

وذكرت الصحيفة انه "عقب المحادثة بين بوتين وترامب، وجّه بوتين تحذيرا إلى خامنئي بأن نظامه في خطر".

وتابعت المصادر: "أبلغ بوتين خامنئي بنتائج المحادثة ونصحه بالتحرك سريعا نحو المفاوضات. إضافة إلى ذلك، أمر بوتين بإجلاء موظفي السفارة الروسية من طهران".
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