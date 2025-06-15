ضغوط على ترامب للمشاركة في ضربات إسرائيل ضد إيران

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طلبت مجموعة من أعضاء الكونغرس الأميركي المؤيدين لإسرائيل من ضمان تحقيق سياسة "صفر تخصيب" لإيران، لمنعها من تصنيع أسلحة نووية عبر المفاوضات.

ووفقاً لموقع "أكسيوس"، شدد المشرعون في رسالتهم على ضرورة ضمان "صفر عبور" لإيران نحو الحصول على السلاح .

وجاء في الرسالة: "هذه الخطوة الحاسمة تأتي بعد شهرين من المحاولات الدبلوماسية الفاشلة، وتمثل فرصة حاسمة لمنع من امتلاك سلاح نووي."





وأشار المشرعون إلى أن المهلة التي حددها في اذار الماضي للتوصل لاتفاق نووي – والتي استمرت شهرين – انتهت يوم الخميس الماضي، وهو اليوم نفسه الذي نفذت فيه ضرباتها.



وحثوا ترامب على تعزيز "ضغط ساحق... إلى جانب الضغط العسكري "، عبر التعاون مع الحلفاء لفرض عقوبات "الاسترجاع الفوري" على إيران لانتهاكها اتفاق 2015 النووي.

ولم يصدر أي تعليق فوري على الرسالة حتى ظهر أمس السبت.

من جانبه، أعرب ترامب في تصريحات لباراك رافيد من "أكسيوس"، يوم الجمعة الاماضي، عن اعتقاده بأن الضربة قد تزيد فرص التوصل لاتفاق نووي مع إيران، قائلا: "لم أستطع إقناعهم بإبرام الاتفاق خلال 60 يوما، كانوا على وشك ذلك، وربما يتحقق الآن."



في المقابل، أعلن عباس عراقجي إلغاء المحادثات النووية المقررة يوم الأحد، بينما دعا ترامب يوم السبت إلى إنهاء التصعيد بين إسرائيل وإيران، قائلا: "يجب أن تنتهي هذه الحرب."