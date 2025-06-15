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عربي-دولي

ضغوط على ترامب للمشاركة في ضربات إسرائيل ضد إيران

Lebanon 24
15-06-2025 | 12:59
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طلبت مجموعة من أعضاء الكونغرس الأميركي المؤيدين لإسرائيل من الرئيس دونالد ترامب ضمان تحقيق سياسة "صفر تخصيب" لإيران، لمنعها من تصنيع أسلحة نووية عبر المفاوضات.
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ووفقاً لموقع "أكسيوس"، شدد المشرعون في رسالتهم على ضرورة ضمان "صفر عبور" لإيران نحو الحصول على السلاح النووي.
 
 
وجاء في الرسالة: "هذه الخطوة الحاسمة تأتي بعد شهرين من المحاولات الدبلوماسية الفاشلة، وتمثل فرصة حاسمة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي."


وأشار المشرعون إلى أن المهلة التي حددها ترامب في اذار الماضي للتوصل لاتفاق نووي – والتي استمرت شهرين – انتهت يوم الخميس الماضي، وهو اليوم نفسه الذي نفذت فيه إسرائيل ضرباتها.

وحثوا ترامب على تعزيز "ضغط دبلوماسي ساحق... إلى جانب الضغط العسكري الإسرائيلي"، عبر التعاون مع الحلفاء الأوروبيين لفرض عقوبات "الاسترجاع الفوري" على إيران لانتهاكها اتفاق 2015 النووي.
 
 
ولم يصدر البيت الأبيض أي تعليق فوري على الرسالة حتى ظهر أمس السبت.
من جانبه، أعرب ترامب في تصريحات لباراك رافيد من "أكسيوس"، يوم الجمعة الاماضي، عن اعتقاده بأن الضربة الإسرائيلية قد تزيد فرص التوصل لاتفاق نووي مع إيران، قائلا: "لم أستطع إقناعهم بإبرام الاتفاق خلال 60 يوما، كانوا على وشك ذلك، وربما يتحقق الآن."

في المقابل، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلغاء المحادثات النووية المقررة يوم الأحد، بينما دعا ترامب يوم السبت إلى إنهاء التصعيد بين إسرائيل وإيران، قائلا: "يجب أن تنتهي هذه الحرب."
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