25
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
21
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
27
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ضغوط على ترامب للمشاركة في ضربات إسرائيل ضد إيران
Lebanon 24
15-06-2025
|
12:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
طلبت مجموعة من أعضاء الكونغرس الأميركي المؤيدين لإسرائيل من
الرئيس دونالد ترامب
ضمان تحقيق سياسة "صفر تخصيب" لإيران، لمنعها من تصنيع أسلحة نووية عبر المفاوضات.
Advertisement
ووفقاً لموقع "أكسيوس"، شدد المشرعون في رسالتهم على ضرورة ضمان "صفر عبور" لإيران نحو الحصول على السلاح
النووي
.
وجاء في الرسالة: "هذه الخطوة الحاسمة تأتي بعد شهرين من المحاولات الدبلوماسية الفاشلة، وتمثل فرصة حاسمة لمنع
إيران
من امتلاك سلاح نووي."
وأشار المشرعون إلى أن المهلة التي حددها
ترامب
في اذار الماضي للتوصل لاتفاق نووي – والتي استمرت شهرين – انتهت يوم الخميس الماضي، وهو اليوم نفسه الذي نفذت فيه
إسرائيل
ضرباتها.
وحثوا ترامب على تعزيز "ضغط
دبلوماسي
ساحق... إلى جانب الضغط العسكري
الإسرائيلي
"، عبر التعاون مع الحلفاء
الأوروبيين
لفرض عقوبات "الاسترجاع الفوري" على إيران لانتهاكها اتفاق 2015 النووي.
ولم يصدر
البيت الأبيض
أي تعليق فوري على الرسالة حتى ظهر أمس السبت.
من جانبه، أعرب ترامب في تصريحات لباراك رافيد من "أكسيوس"، يوم الجمعة الاماضي، عن اعتقاده بأن الضربة
الإسرائيلية
قد تزيد فرص التوصل لاتفاق نووي مع إيران، قائلا: "لم أستطع إقناعهم بإبرام الاتفاق خلال 60 يوما، كانوا على وشك ذلك، وربما يتحقق الآن."
في المقابل، أعلن
وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي إلغاء المحادثات النووية المقررة يوم الأحد، بينما دعا ترامب يوم السبت إلى إنهاء التصعيد بين إسرائيل وإيران، قائلا: "يجب أن تنتهي هذه الحرب."
مواضيع ذات صلة
ترامب في تصريح خطير: إسرائيل قد تشنّ ضربة عسكرية ضد إيران!
Lebanon 24
ترامب في تصريح خطير: إسرائيل قد تشنّ ضربة عسكرية ضد إيران!
15/06/2025 21:41:59
15/06/2025 21:41:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"معاريف": إسرائيل تكثف استعداداتها لتنفيذ ضربة عسكرية ضد إيران
Lebanon 24
"معاريف": إسرائيل تكثف استعداداتها لتنفيذ ضربة عسكرية ضد إيران
15/06/2025 21:41:59
15/06/2025 21:41:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"يديعوت أحرونوت" عن مسؤول: إسرائيل تدرس أيضا توجيه ضربات ضد أهداف إيرانية
Lebanon 24
"يديعوت أحرونوت" عن مسؤول: إسرائيل تدرس أيضا توجيه ضربات ضد أهداف إيرانية
15/06/2025 21:41:59
15/06/2025 21:41:59
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: وزير الأمن الإسرائيلي يبحث اليوم مع وزير الدفاع الأميركي المشاركة في الضربات ضد إيران
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: وزير الأمن الإسرائيلي يبحث اليوم مع وزير الدفاع الأميركي المشاركة في الضربات ضد إيران
15/06/2025 21:41:59
15/06/2025 21:41:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
رئيس دولة الإمارات يجري اتصالات حول تطورات الأوضاع بالمنطقة
Lebanon 24
رئيس دولة الإمارات يجري اتصالات حول تطورات الأوضاع بالمنطقة
14:35 | 2025-06-15
15/06/2025 02:35:34
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تخشى قدرة إيران على "الانتقام العنيف".. صحيفة اميركية تكشف التفاصيل
Lebanon 24
إسرائيل تخشى قدرة إيران على "الانتقام العنيف".. صحيفة اميركية تكشف التفاصيل
14:33 | 2025-06-15
15/06/2025 02:33:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرب مستمرة... موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية تعصف بإسرائيل
Lebanon 24
الحرب مستمرة... موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية تعصف بإسرائيل
14:21 | 2025-06-15
15/06/2025 02:21:57
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو يهدد: "إذا احتجنا تدمير أي منشأة نووية إيرانية سنفعل"
Lebanon 24
نتنياهو يهدد: "إذا احتجنا تدمير أي منشأة نووية إيرانية سنفعل"
13:18 | 2025-06-15
15/06/2025 01:18:44
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على الصندوق الأسود للطائرة الهندية المنكوبة
Lebanon 24
العثور على الصندوق الأسود للطائرة الهندية المنكوبة
13:14 | 2025-06-15
15/06/2025 01:14:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عارضة أزياء عربية على خطى العالمية.. من هي؟
Lebanon 24
عارضة أزياء عربية على خطى العالمية.. من هي؟
15:13 | 2025-06-14
14/06/2025 03:13:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تحدّث عن بيروت.. تصريح جديد لوزير الدفاع الإسرائيليّ
Lebanon 24
تحدّث عن بيروت.. تصريح جديد لوزير الدفاع الإسرائيليّ
03:50 | 2025-06-15
15/06/2025 03:50:02
Lebanon 24
Lebanon 24
صناعة لبنانية 100 %.. "سكاي ليرة" أول سيارة طائرة كهربائية بمواصفات عالمية وبأسعار تنافسية (فيديو)
Lebanon 24
صناعة لبنانية 100 %.. "سكاي ليرة" أول سيارة طائرة كهربائية بمواصفات عالمية وبأسعار تنافسية (فيديو)
09:30 | 2025-06-15
15/06/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للمواطنين.. خبرٌ يهمكم عن البنزين
Lebanon 24
للمواطنين.. خبرٌ يهمكم عن البنزين
15:52 | 2025-06-14
14/06/2025 03:52:12
Lebanon 24
Lebanon 24
فجر ناريّ بين إسرائيل وإيران.. تل أبيب تحترق ومنشآت طهران تُقصف وخامنئي "مهدد"!
Lebanon 24
فجر ناريّ بين إسرائيل وإيران.. تل أبيب تحترق ومنشآت طهران تُقصف وخامنئي "مهدد"!
22:22 | 2025-06-14
14/06/2025 10:22:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:35 | 2025-06-15
رئيس دولة الإمارات يجري اتصالات حول تطورات الأوضاع بالمنطقة
14:33 | 2025-06-15
إسرائيل تخشى قدرة إيران على "الانتقام العنيف".. صحيفة اميركية تكشف التفاصيل
14:21 | 2025-06-15
الحرب مستمرة... موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية تعصف بإسرائيل
13:18 | 2025-06-15
نتنياهو يهدد: "إذا احتجنا تدمير أي منشأة نووية إيرانية سنفعل"
13:14 | 2025-06-15
العثور على الصندوق الأسود للطائرة الهندية المنكوبة
13:10 | 2025-06-15
بتهمة التخابر مع إيران.. إسرائيل تعلن اعتقال شخصين
فيديو
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
Lebanon 24
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
04:19 | 2025-06-13
15/06/2025 21:41:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
04:21 | 2025-06-11
15/06/2025 21:41:59
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
01:42 | 2025-06-11
15/06/2025 21:41:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24