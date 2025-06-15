العثور على الصندوق الأسود للطائرة الهندية المنكوبة

عثرت السلطات ، الأحد، على الثاني لطائرة 787 التي تحطمت الخميس في أحمد آباد في شمال غربي البلاد.

Advertisement

وقال بي كي ميشرا، أحد كبار مساعدي رئيس الوزراء ، في بيان إنه "تم العثور على الصندوق الأسود" الذي يسجل المحادثات في قمرة القيادة. وعُثر على الصندوق الأسود الأول الجمعة، غداة الحادث الذي قضى فيه 279 شخصا.



وأسفر تحطم طائرة بوينغ 787 التابعة للخطوط الجوية الهندية في حيّ سكني في مدينة أحمد آباد الهندية الخميس عن مقتل 279 شخصا على الأقل، بحسب آخر حصيلة أصدرتها السلطات السبت، مما يجعلها أعنف كارثة جوية في العالم منذ 2014.



وأعلن مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس، أنه تم نقل 279 جثة أو أشلاء إلى منذ وقوع الكارثة.