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العثور على الصندوق الأسود للطائرة الهندية المنكوبة

Lebanon 24
15-06-2025 | 13:14
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عثرت السلطات الهندية، الأحد، على الصندوق الأسود الثاني لطائرة بوينغ 787 التي تحطمت الخميس في أحمد آباد في شمال غربي البلاد.
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وقال بي كي ميشرا، أحد كبار مساعدي رئيس الوزراء ناريندرا مودي، في بيان إنه "تم العثور على الصندوق الأسود" الذي يسجل المحادثات في قمرة القيادة. وعُثر على الصندوق الأسود الأول الجمعة، غداة الحادث الذي قضى فيه 279 شخصا.

وأسفر تحطم طائرة بوينغ 787 التابعة للخطوط الجوية الهندية في حيّ سكني في مدينة أحمد آباد الهندية الخميس عن مقتل 279 شخصا على الأقل، بحسب آخر حصيلة أصدرتها السلطات السبت، مما يجعلها أعنف كارثة جوية في العالم منذ 2014.

وأعلن مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس، أنه تم نقل 279 جثة أو أشلاء إلى مستشفى المدينة منذ وقوع الكارثة.
 
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