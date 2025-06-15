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عربي-دولي
نتنياهو يهدد: "إذا احتجنا تدمير أي منشأة نووية إيرانية سنفعل"
Lebanon 24
15-06-2025
|
13:18
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قال
رئيس الوزراء الإسرائيلي
، بنيامين
نتنياهو
، اليوم الأحد، "إذا احتجنا تدمير أي منشأة نووية إيرانية سنفعل"، مضيفاً "نتحكم بسماء
إيران
ونستطيع الوصول إلى أي مكان فيها".
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وأضاف نتنياهو في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، أنه أبلغ الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
قبل شن الهجمات، مشيرا إلى أن الطيارين
الأميركيين
يسقطون المسيرات المتجهة نحو
إسرائيل
.
كما تابع رئيس الوزراء
الإسرائيلي
"شاركنا أميركا معلومات أن إيران تعمل على سلاح نووي في مكان سري"، مشيرا إلى أن
واشنطن
تساعد
تل أبيب
بإسقاط الصواريخ
الإيرانية
.
كذلك قال "لدينا خيارات عدة للرد على ما تفعله إيران معنا"، و"وقف معركتنا الآن فكرة غير واقعية".
وقال نتنياهو إن الهجمات العسكرية التي تشنها إسرائيل قد تؤدي إلى تغيير النظام في إيران، مشيرا إلى أن "المفاجأة هي العنصر الأساسي في عملياتنا بإيران ولبنان".
وعن تدخل
الولايات المتحدة
بين إسرائيل وطهران، قال نتنياهو "
ترامب
هو من يقرر ما إذا كان يريد الدخول في المعركة"، مضيفاً "كنا نعلم أن المفاوضات بين أميركا وإيران لن تتقدم".
وتابع "نفضل الدبلوماسية إذا كانت ستنهي خطر
النووي
الإيراني
".
وفي وقت سابق اليوم، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إيران ستدفع ثمناً باهظاً جداً لقصفها المدنيين والنساء والأطفال، وفق تعبيره.
وشدد في تصريحات ألقاها، اليوم الأحد، خلال زيارة إلى بات يام، على أن إسرائيل ستحقق أهداف الحرب وستزيل التهديد النووي الإيراني.
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