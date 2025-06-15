نتنياهو يهدد: "إذا احتجنا تدمير أي منشأة نووية إيرانية سنفعل"

قال ، بنيامين ، اليوم الأحد، "إذا احتجنا تدمير أي منشأة نووية إيرانية سنفعل"، مضيفاً "نتحكم بسماء ونستطيع الوصول إلى أي مكان فيها".

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وأضاف نتنياهو في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، أنه أبلغ الرئيس الأميركي قبل شن الهجمات، مشيرا إلى أن الطيارين يسقطون المسيرات المتجهة نحو .



كما تابع رئيس الوزراء "شاركنا أميركا معلومات أن إيران تعمل على سلاح نووي في مكان سري"، مشيرا إلى أن تساعد بإسقاط الصواريخ .



كذلك قال "لدينا خيارات عدة للرد على ما تفعله إيران معنا"، و"وقف معركتنا الآن فكرة غير واقعية".

وقال نتنياهو إن الهجمات العسكرية التي تشنها إسرائيل قد تؤدي إلى تغيير النظام في إيران، مشيرا إلى أن "المفاجأة هي العنصر الأساسي في عملياتنا بإيران ولبنان".



وعن تدخل بين إسرائيل وطهران، قال نتنياهو " هو من يقرر ما إذا كان يريد الدخول في المعركة"، مضيفاً "كنا نعلم أن المفاوضات بين أميركا وإيران لن تتقدم".



وتابع "نفضل الدبلوماسية إذا كانت ستنهي خطر ".



وفي وقت سابق اليوم، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إيران ستدفع ثمناً باهظاً جداً لقصفها المدنيين والنساء والأطفال، وفق تعبيره.



وشدد في تصريحات ألقاها، اليوم الأحد، خلال زيارة إلى بات يام، على أن إسرائيل ستحقق أهداف الحرب وستزيل التهديد النووي الإيراني.