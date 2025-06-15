الحرب مستمرة... موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية تعصف بإسرائيل

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وأعلن الجيش ، مساء الأحد، رصد موجة صواريخ جديدة من إيران باتجاه .





وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه تم إطلاق في العديد من المناطق بوسط وشمال إسرائيل. تتواصل الحرب المدمرة بين وإسرائيل لليوم الثالث على التوالي، بحيث سمع دوي انفجارات في سماء والقدس وحيفا، مساء اليوم الأحد.وأعلن الجيش ، مساء الأحد، رصد موجة صواريخ جديدة من إيران باتجاه .وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه تم إطلاق في العديد من المناطق بوسط وشمال إسرائيل.

كما افيد بأن إيران أطلقت 30 صاروخًا بالستيًا في الضربة الأخيرة.





كذلك، قال الإسعاف الإسرائيلي: "نتعامل مع 3 مواقع سقطت فيها الصواريخ في حيفا"، مضيفا أن هناك إصابات عدة نتيجة سقوط الصواريخ.



ونقل التلفزيون عن القوات المسلحة دعوتها للإسرائيليين إلى "تجنب المناطق الحيوية".





وكانت قد شنت فجر الأحد ضربات بصواريخ بالستية تكتيكية موجهة مستهدفة وسط إسرائيل فيما أعلنت إسرائيل استكمال هجماتها داخل إيران.