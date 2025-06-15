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عربي-دولي
الحرب مستمرة... موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية تعصف بإسرائيل
Lebanon 24
15-06-2025
|
14:21
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تتواصل الحرب المدمرة بين
إيران
وإسرائيل لليوم الثالث على التوالي، بحيث سمع دوي انفجارات في سماء
تل أبيب
والقدس وحيفا، مساء اليوم الأحد.
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وأعلن الجيش
الإسرائيلي
، مساء الأحد، رصد موجة صواريخ جديدة من إيران باتجاه
إسرائيل
.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه تم إطلاق
صفارات الإنذار
في العديد من المناطق بوسط وشمال إسرائيل.
كما افيد بأن إيران أطلقت 30 صاروخًا بالستيًا في الضربة الأخيرة.
كذلك، قال الإسعاف الإسرائيلي: "نتعامل مع 3 مواقع سقطت فيها الصواريخ في حيفا"، مضيفا أن هناك إصابات عدة نتيجة سقوط الصواريخ.
ونقل التلفزيون
الإيراني
عن القوات المسلحة
الإيرانية
دعوتها للإسرائيليين إلى "تجنب المناطق الحيوية".
وكانت
ايران
قد شنت فجر الأحد ضربات بصواريخ بالستية تكتيكية موجهة مستهدفة وسط إسرائيل فيما أعلنت إسرائيل استكمال هجماتها داخل إيران.
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