إسرائيل تخشى قدرة إيران على "الانتقام العنيف".. صحيفة اميركية تكشف التفاصيل

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وعلى الرغم من أن قد قصفت إيران بصواريخها المتطورة، وأشعلت منشآت نفطية في ، فإنها لا تزال تخشى قدرة "الانتقام العنيف"، حسب صحيفة " تايمز" الأميركية. بينما تتصاعد حدة المواجهة المباشرة بين وإسرائيل، يبدو أن الطرفين يستعرضان إمكاناتهما العسكرية، وسط مخاوف من توسع دائرة الصراع في المنطقة.وعلى الرغم من أن قد قصفت إيران بصواريخها المتطورة، وأشعلت منشآت نفطية في ، فإنها لا تزال تخشى قدرة "الانتقام العنيف"، حسب صحيفة " تايمز" الأميركية.

قدرات إيران الصاروخية



ومع تواصل الضربات المكثفة التي تستهدف مخازن ومنصات إطلاق الصواريخ ، لا تزال التقديرات تشير إلى أن طهران تحتفظ بمئات الصواريخ القادرة على الوصول إلى العمق ، وقد يبلغ عددها نحو 2000 صاروخ، بحسب خبراء عسكريين.



وقال الخبير الإسرائيلي في الشؤون الصاروخية، تال إنبار، إن معظم الصواريخ الإيرانية تحمل رؤوسا متفجرة تتراوح بين 300 و700 كيلوغرام، فيما قد يصل وزن الرأس الحربي الكامل إلى طن واحد.



وأشار إنبار إلى أن الهجمات الحالية تظهر تطورا في تكتيك إيران، التي أطلقت دفعات متزامنة من الصواريخ في محاولة لتجاوز الدفاعات الجوية.



وأضاف أن الجيش الإسرائيلي رصد نوعا جديدا من الصواريخ لم يستخدم سابقا ضد إسرائيل، يعرف باسم "حاج "، وهو صاروخ يعمل بالوقود الصلب يصل مداه إلى 1600 كيلومتر، ويمكن إطلاقه خلال دقائق من مخبئه تحت الأرض.



وفي وقت سابق، قال إن إيران زادت من وتيرة إنتاجها الصاروخي، وتسعى إلى تصنيع 300 صاروخ باليستي شهريا. وأضاف: "كل صاروخ بمثابة حافلة مليئة بالمتفجرات تستهدف مدننا".

هجمات متبادلة وخسائر بشرية



ومنذ فجر الجمعة شنت إسرائيل سلسلة من الهجمات على أهداف إيرانية، استهدفت خلالها منشآت حيوية في طهران، من بينها منشآت نفطية، وذلك في إطار ما وصفه نتنياهو بأنه مواجهة لتهديدين وجوديين: البرنامج ، وترسانة الصواريخ الباليستية المتطورة.



وردت إيران بإطلاق أكثر من 200 صاروخ باليستي وعشرات الطائرات المسيرة المتفجرة على أهداف داخل إسرائيل منذ بدء التصعيد، بحسب السلطات الإسرائيلية.



وقد أعلنت الحكومة الإسرائيلية أن 17 موقعا تعرضت لضربات مباشرة، من بينها مناطق في . كما استهدفت صواريخ مساء السبت مدينة حيفا.



وأكد المتحدث العسكري ، إيفي دفرين، أن منظومة إسرائيل الدفاعية "من بين الأفضل عالميا"، لكنها "ليست محكمة بالكامل".