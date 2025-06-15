24
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
19
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
24
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
إسرائيل تخشى قدرة إيران على "الانتقام العنيف".. صحيفة اميركية تكشف التفاصيل
Lebanon 24
15-06-2025
|
14:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
بينما تتصاعد حدة المواجهة المباشرة بين
إيران
وإسرائيل، يبدو أن الطرفين يستعرضان إمكاناتهما العسكرية، وسط مخاوف من توسع دائرة الصراع في المنطقة.
Advertisement
وعلى الرغم من أن
إسرائيل
قد قصفت إيران بصواريخها المتطورة، وأشعلت منشآت نفطية في
طهران
، فإنها لا تزال تخشى قدرة
إيران على
"الانتقام العنيف"، حسب صحيفة "
نيويورك
تايمز" الأميركية.
قدرات إيران الصاروخية
ومع تواصل الضربات
الإسرائيلية
المكثفة التي تستهدف مخازن ومنصات إطلاق الصواريخ
الإيرانية
، لا تزال التقديرات تشير إلى أن طهران تحتفظ بمئات الصواريخ القادرة على الوصول إلى العمق
الإسرائيلي
، وقد يبلغ عددها نحو 2000 صاروخ، بحسب خبراء عسكريين.
وقال الخبير الإسرائيلي في الشؤون الصاروخية، تال إنبار، إن معظم الصواريخ الإيرانية تحمل رؤوسا متفجرة تتراوح بين 300 و700 كيلوغرام، فيما قد يصل وزن الرأس الحربي الكامل إلى طن واحد.
وأشار إنبار إلى أن الهجمات الحالية تظهر تطورا في تكتيك إيران، التي أطلقت دفعات متزامنة من الصواريخ في محاولة لتجاوز الدفاعات الجوية.
وأضاف أن الجيش الإسرائيلي رصد نوعا جديدا من الصواريخ لم يستخدم سابقا ضد إسرائيل، يعرف باسم "حاج
قاسم
"، وهو صاروخ يعمل بالوقود الصلب يصل مداه إلى 1600 كيلومتر، ويمكن إطلاقه خلال دقائق من مخبئه تحت الأرض.
وفي وقت سابق، قال
نتنياهو
إن إيران زادت من وتيرة إنتاجها الصاروخي، وتسعى إلى تصنيع 300 صاروخ باليستي شهريا. وأضاف: "كل صاروخ بمثابة حافلة مليئة بالمتفجرات تستهدف مدننا".
هجمات متبادلة وخسائر بشرية
ومنذ فجر الجمعة شنت إسرائيل سلسلة من الهجمات على أهداف إيرانية، استهدفت خلالها منشآت حيوية في طهران، من بينها منشآت نفطية، وذلك في إطار ما وصفه نتنياهو بأنه مواجهة لتهديدين وجوديين: البرنامج
النووي
الإيراني
، وترسانة الصواريخ الباليستية المتطورة.
وردت إيران بإطلاق أكثر من 200 صاروخ باليستي وعشرات الطائرات المسيرة المتفجرة على أهداف داخل إسرائيل منذ بدء التصعيد، بحسب السلطات الإسرائيلية.
وقد أعلنت الحكومة الإسرائيلية أن 17 موقعا تعرضت لضربات مباشرة، من بينها مناطق في
تل أبيب
. كما استهدفت صواريخ مساء السبت مدينة حيفا.
وأكد المتحدث العسكري
الرئيسي
في إسرائيل
، إيفي دفرين، أن منظومة إسرائيل الدفاعية "من بين الأفضل عالميا"، لكنها "ليست محكمة بالكامل".
مواضيع ذات صلة
روبيو: على إيران ألا تخشى عمليات التفتيش النووية
Lebanon 24
روبيو: على إيران ألا تخشى عمليات التفتيش النووية
15/06/2025 23:29:09
15/06/2025 23:29:09
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما تخشاه إسرائيل في غزة.. تقريرٌ يكشف
Lebanon 24
هذا ما تخشاه إسرائيل في غزة.. تقريرٌ يكشف
15/06/2025 23:29:09
15/06/2025 23:29:09
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية عن مصدر: إسرائيل تخشى من تحركات غير متوقعة لترمب بشأن الملف الإيراني
Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية عن مصدر: إسرائيل تخشى من تحركات غير متوقعة لترمب بشأن الملف الإيراني
15/06/2025 23:29:09
15/06/2025 23:29:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي كبير: نخشى من ضغط أميركي قبل تحقيق أهداف الحرب على إيران
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي كبير: نخشى من ضغط أميركي قبل تحقيق أهداف الحرب على إيران
15/06/2025 23:29:09
15/06/2025 23:29:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
هكذا مهّدت إسرائيل لهجومها على إيران
Lebanon 24
هكذا مهّدت إسرائيل لهجومها على إيران
16:19 | 2025-06-15
15/06/2025 04:19:05
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تتّهم إسرائيل باستهداف مبنى تابع للخارجية
Lebanon 24
إيران تتّهم إسرائيل باستهداف مبنى تابع للخارجية
16:16 | 2025-06-15
15/06/2025 04:16:01
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تعلن مقتل قائد استخبارات الحرس الثوري ونائبه بغارة إسرائيلية
Lebanon 24
إيران تعلن مقتل قائد استخبارات الحرس الثوري ونائبه بغارة إسرائيلية
16:13 | 2025-06-15
15/06/2025 04:13:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بعضهم بسيارات "ملغومة".. إسرائيل تغتال 14 عالماً نووياً إيرانياً
Lebanon 24
بعضهم بسيارات "ملغومة".. إسرائيل تغتال 14 عالماً نووياً إيرانياً
16:00 | 2025-06-15
15/06/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء اليوناني يبحثان تداعيات عمليات إسرائيل ضد إيران
Lebanon 24
ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء اليوناني يبحثان تداعيات عمليات إسرائيل ضد إيران
15:45 | 2025-06-15
15/06/2025 03:45:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
صناعة لبنانية 100 %.. "سكاي ليرة" أول سيارة طائرة كهربائية بمواصفات عالمية وبأسعار تنافسية (فيديو)
Lebanon 24
صناعة لبنانية 100 %.. "سكاي ليرة" أول سيارة طائرة كهربائية بمواصفات عالمية وبأسعار تنافسية (فيديو)
09:30 | 2025-06-15
15/06/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحدّث عن بيروت.. تصريح جديد لوزير الدفاع الإسرائيليّ
Lebanon 24
تحدّث عن بيروت.. تصريح جديد لوزير الدفاع الإسرائيليّ
03:50 | 2025-06-15
15/06/2025 03:50:02
Lebanon 24
Lebanon 24
في منتصف الليل.. ما حدث لنانسي عجرم سيُفاجئكم! (صور)
Lebanon 24
في منتصف الليل.. ما حدث لنانسي عجرم سيُفاجئكم! (صور)
07:40 | 2025-06-15
15/06/2025 07:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تايلاند تحتفل بأول ملكة جمال عالم في تاريخها: أوبال تشوانغسي تتوَّج بحفاوة وطنية (صور)
Lebanon 24
تايلاند تحتفل بأول ملكة جمال عالم في تاريخها: أوبال تشوانغسي تتوَّج بحفاوة وطنية (صور)
04:13 | 2025-06-15
15/06/2025 04:13:59
Lebanon 24
Lebanon 24
فجر ناريّ بين إسرائيل وإيران.. تل أبيب تحترق ومنشآت طهران تُقصف وخامنئي "مهدد"!
Lebanon 24
فجر ناريّ بين إسرائيل وإيران.. تل أبيب تحترق ومنشآت طهران تُقصف وخامنئي "مهدد"!
22:22 | 2025-06-14
14/06/2025 10:22:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:19 | 2025-06-15
هكذا مهّدت إسرائيل لهجومها على إيران
16:16 | 2025-06-15
إيران تتّهم إسرائيل باستهداف مبنى تابع للخارجية
16:13 | 2025-06-15
إيران تعلن مقتل قائد استخبارات الحرس الثوري ونائبه بغارة إسرائيلية
16:00 | 2025-06-15
بعضهم بسيارات "ملغومة".. إسرائيل تغتال 14 عالماً نووياً إيرانياً
15:45 | 2025-06-15
ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء اليوناني يبحثان تداعيات عمليات إسرائيل ضد إيران
15:39 | 2025-06-15
بسبب الوضع الخطر.. اجتماع أوروبي لأجل الشرق الأوسط
فيديو
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
Lebanon 24
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
04:19 | 2025-06-13
15/06/2025 23:29:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
04:21 | 2025-06-11
15/06/2025 23:29:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
01:42 | 2025-06-11
15/06/2025 23:29:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24