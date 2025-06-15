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عربي-دولي

بعضهم بسيارات "ملغومة".. إسرائيل تغتال 14 عالماً نووياً إيرانياً

Lebanon 24
15-06-2025 | 16:00
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كشف مصدران إقليميان أن 14 عالما نوويا إيرانيا على الأقل قتلوا في هجمات إسرائيلية، منذ يوم الجمعة.

ونقلت وكالة "رويترز" عم المصدرين أن بعض هؤلاء العلماء قضوا في تفجيرات بسيارات ملغومة.
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بالتزامن، أوضح مصدر إيراني أن إسرائيل لجأت إلى تفجير سيارات مفخخة في طهران، حسبما نقلت وكالة إرنا.

وأشار المصدر إلى انفجار 5 عبوات ناسفة اليوم في مناطق متفرقة من العاصمة.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان أعلن سابقا اغتيال قادة من الصف الأول والثاني من العلماء النووين، وهم فريدون عباسي، عالم الهندسة الذرية، ومحمد مهدي طهرانجي، خبير الفيزياء، فضلا عن أكبر مطلب زاده، عالم الهندسة الكيميائية، بالإضافة إلى سعيد برجي، خبير هندسة المواد، وأمير حسن فكهي، خبير الفيزياء، وعبد الحميد منوشهر، متخصص فيزياء المفاعلات النووية، ومنصور عسكري، أحمد رضا ذو الفقاري دارياني، خبير الهندسة الذرية، وكذلك علي باكوايي كتريمي، عالم ميكانيكي.
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