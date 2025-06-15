بعضهم بسيارات "ملغومة".. إسرائيل تغتال 14 عالماً نووياً إيرانياً

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كشف مصدران إقليميان أن 14 عالما نوويا إيرانيا على الأقل قتلوا في هجمات إسرائيلية، منذ يوم الجمعة.ونقلت وكالة " " عم المصدرين أن بعض هؤلاء العلماء قضوا في تفجيرات بسيارات ملغومة.بالتزامن، أوضح مصدر إيراني أن لجأت إلى تفجير سيارات مفخخة في ، حسبما نقلت وكالة إرنا.وأشار المصدر إلى انفجار 5 عبوات ناسفة اليوم في مناطق متفرقة من العاصمة.يذكر أن الجيش كان أعلن سابقا اغتيال قادة من الصف الأول والثاني من العلماء النووين، وهم فريدون عباسي، عالم الهندسة الذرية، ومحمد مهدي طهرانجي، خبير الفيزياء، فضلا عن أكبر مطلب ، عالم الهندسة الكيميائية، بالإضافة إلى سعيد برجي، خبير هندسة المواد، وأمير حسن فكهي، خبير الفيزياء، وعبد الحميد منوشهر، متخصص فيزياء المفاعلات النووية، ومنصور عسكري، أحمد رضا ذو الفقاري دارياني، خبير الهندسة الذرية، وكذلك علي باكوايي كتريمي، عالم ميكانيكي.