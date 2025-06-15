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عربي-دولي
بعد ضرب إسرائيل طهران... آلاف الإيرانيين نزحوا بمركباتهم
Lebanon 24
15-06-2025
|
14:53
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تجددت
الغارات
الإسرائيلية
على مناطق عدة في
إيران
، اليوم الأحد، بينها العاصمة
طهران
فضلا عن
شيراز
وأصفهان، في حين أعلن الجيش
الإسرائيلي
عن إطلاق صواريخ من إيران نحو
إسرائيل
.
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ووثقت لقطات مصوّرة نزوح آلاف الإيرانيين بمركباتهم بعد استهداف إسرائيل مواقع مدنية في العاصمة.
وسمع دوي انفجار قوي وسط العاصمة، بالقرب من
مقر البرلمان
أو
مجلس الشورى
، بعد دقائق من عمل
أنظمة الدفاع الجوي
.
فيما هز انفجار مدينة مشهد، وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف طائرة للتزود بالوقود في مطار المدينة الواقعة بشرق البلاد، واصفا إياها بأنها أبعد ضربة منذ بدء العمليات ضد إيران.
ودوت انفجارات في منطقتين قرب شارع طالقاني ومحيط ميدان ولي عصر وقرب مقر
القوات الجوية
بشارع بيروزي في العاصمة، وفق ما أفادت وسائل إعلام إيرانية.
كما هز انفجار آخر شارع صابونتشي وهو على مقربة من "دائرة المخابرات في طهران".
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