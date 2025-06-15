Advertisement

عربي-دولي

بعد ضرب إسرائيل طهران... آلاف الإيرانيين نزحوا بمركباتهم

Lebanon 24
15-06-2025 | 14:53
A-
A+
Doc-P-1376374-638856214096363242.png
Doc-P-1376374-638856214096363242.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تجددت الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في إيران، اليوم الأحد، بينها العاصمة طهران فضلا عن شيراز وأصفهان، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق صواريخ من إيران نحو إسرائيل.
Advertisement
 
ووثقت لقطات مصوّرة نزوح آلاف الإيرانيين بمركباتهم بعد استهداف إسرائيل مواقع مدنية في العاصمة.

وسمع دوي انفجار قوي وسط العاصمة، بالقرب من مقر البرلمان أو مجلس الشورى، بعد دقائق من عمل أنظمة الدفاع الجوي.

فيما هز انفجار مدينة مشهد، وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف طائرة للتزود بالوقود في مطار المدينة الواقعة بشرق البلاد، واصفا إياها بأنها أبعد ضربة منذ بدء العمليات ضد إيران.

ودوت انفجارات في منطقتين قرب شارع طالقاني ومحيط ميدان ولي عصر وقرب مقر القوات الجوية بشارع بيروزي في العاصمة، وفق ما أفادت وسائل إعلام إيرانية.

كما هز انفجار آخر شارع صابونتشي وهو على مقربة من "دائرة المخابرات في طهران".

مواضيع ذات صلة
مسؤولون أميركيون: ضرب إسرائيل لمنشآت نووية إيرانية قد ينذر بصراع إقليمي أوسع في الشرق الأوسط
lebanon 24
15/06/2025 23:31:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: 200 ألف شخص نزحوا في غزة خلال الأسبوعين الماضيين
lebanon 24
15/06/2025 23:31:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: إسرائيل استهدفت مبان تابعة لمقر الوزارة في طهران
lebanon 24
15/06/2025 23:31:59 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا قال الرئيس الإيراني عن رد طهران على هجمات إسرائيل؟
lebanon 24
15/06/2025 23:31:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:50 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:40 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:13 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:22 | 2025-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:19 | 2025-06-15
16:16 | 2025-06-15
16:13 | 2025-06-15
16:00 | 2025-06-15
15:45 | 2025-06-15
15:39 | 2025-06-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24