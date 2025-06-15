بعد ضرب إسرائيل طهران... آلاف الإيرانيين نزحوا بمركباتهم

تجددت على مناطق عدة في ، اليوم الأحد، بينها العاصمة فضلا عن وأصفهان، في حين أعلن الجيش عن إطلاق صواريخ من إيران نحو .

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ووثقت لقطات مصوّرة نزوح آلاف الإيرانيين بمركباتهم بعد استهداف إسرائيل مواقع مدنية في العاصمة.



وسمع دوي انفجار قوي وسط العاصمة، بالقرب من أو ، بعد دقائق من عمل .



فيما هز انفجار مدينة مشهد، وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف طائرة للتزود بالوقود في مطار المدينة الواقعة بشرق البلاد، واصفا إياها بأنها أبعد ضربة منذ بدء العمليات ضد إيران.



ودوت انفجارات في منطقتين قرب شارع طالقاني ومحيط ميدان ولي عصر وقرب مقر بشارع بيروزي في العاصمة، وفق ما أفادت وسائل إعلام إيرانية.



كما هز انفجار آخر شارع صابونتشي وهو على مقربة من "دائرة المخابرات في طهران".