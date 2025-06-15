إسرائيل تعلن مقتل رئيس الاستخبارات الإيرانية ونائبه

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أعلن الأحد، أن "نالت" من رئيس الاستخبارات ونائبه في غارة جوية على في وقت سابق .وقال ، في مقابلة مع شبكة " " الأميركية: "هاجمنا قياداتهم (...) قبل لحظات نلنا من رئيس الاستخبارات (الإيرانية) ونائبه في طهران".وأضاف: "طيارونا الشجعان موجودون في سماء طهران ويستهدفون مواقع عسكرية ونووية".