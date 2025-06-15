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إسرائيل تعلن مقتل رئيس الاستخبارات الإيرانية ونائبه

Lebanon 24
15-06-2025 | 15:38
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد، أن إسرائيل "نالت" من رئيس الاستخبارات الإيرانية ونائبه في غارة جوية على طهران في وقت سابق من اليوم.
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وقال نتنياهو، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأميركية: "هاجمنا قياداتهم العليا (...) قبل لحظات نلنا من رئيس الاستخبارات (الإيرانية) ونائبه في طهران".

وأضاف: "طيارونا الشجعان موجودون في سماء طهران ويستهدفون مواقع عسكرية ونووية".
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