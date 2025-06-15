بسبب الوضع الخطر.. اجتماع أوروبي لأجل الشرق الأوسط

أعلن متحدث باسم الأحد، أن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس دعت إلى عقد مؤتمر عبر الفيديو لوزراء خارجية الاتحاد يوم الثلاثاء لمناقشة الوضع في ، في أعقاب الهجوم على والهجمات المضادة من .

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وأضاف المتحدث أنه في ضوء خطورة الوضع في الشرق الأوسط، دعت مسؤولة السياسةالخارجية والأمنية في الاتحاد كايا كالاس إلى عقد اجتماع عبر الفيديو لوزراء خارجية الاتحاد يوم الثلاثاء.



كما أوضح أن الاجتماع سيتيح فرصة لتبادل الآراء، والتنسيق بشأن التواصل الدبلوماسي مع وطهران، والخطوات التالية المحتملة.



يأتي هذا بينما أفادت هيئة البث ، الأحد، بأن طلبت رسميا مساعدة في الدفاع واعتراض الصواريخ .

وذكرت الهيئة أن هدف إسرائيل إعادة تأسيس التحالف الدولي الذي كان قد عمل في الهجمات الإيرانية السابقة التي وقعت في شهر نيسان 2024 وأكتوبر من نفس العام.



وفرنسا

يذكر أن الهيئة أوضحت أن بريطانيا وافقت على المشاركة في الأنشطة الدفاعية، حيث من المتوقع أن تتحرك قريبا.



فيما قال مصدر بريطاني للهيئة: "نحن لا نعلق على التشغيلية". في حين قال مصدر فرنسي للهيئة إن باريسمستعدة للتحرك.