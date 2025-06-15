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عربي-دولي

بسبب الوضع الخطر.. اجتماع أوروبي لأجل الشرق الأوسط

Lebanon 24
15-06-2025 | 15:39
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أعلن متحدث باسم الاتحاد الأوروبي الأحد، أن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس دعت إلى عقد مؤتمر عبر الفيديو لوزراء خارجية الاتحاد يوم الثلاثاء لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على إيران والهجمات المضادة من طهران.
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وأضاف المتحدث أنه في ضوء خطورة الوضع في الشرق الأوسط، دعت مسؤولة السياسةالخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إلى عقد اجتماع عبر الفيديو لوزراء خارجية الاتحاد يوم الثلاثاء.

كما أوضح أن الاجتماع سيتيح فرصة لتبادل الآراء، والتنسيق بشأن التواصل الدبلوماسي مع تل أبيب وطهران، والخطوات التالية المحتملة.

يأتي هذا بينما أفادت هيئة البث الإسرائيلية، الأحد، بأن إسرائيل طلبت رسميا مساعدة الأوروبيين في الدفاع واعتراض الصواريخ الإيرانية.
وذكرت الهيئة أن هدف إسرائيل إعادة تأسيس التحالف الدولي الذي كان قد عمل في الهجمات الإيرانية السابقة التي وقعت في شهر نيسان 2024 وأكتوبر من نفس العام.

بريطانيا وفرنسا
يذكر أن الهيئة أوضحت أن بريطانيا وافقت على المشاركة في الأنشطة الدفاعية، حيث من المتوقع أن تتحرك قريبا.

فيما قال مصدر بريطاني للهيئة: "نحن لا نعلق على القضايا التشغيلية". في حين قال مصدر فرنسي للهيئة إن باريسمستعدة للتحرك.
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