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عربي-دولي

إيران تعلن مقتل قائد استخبارات الحرس الثوري ونائبه بغارة إسرائيلية

Lebanon 24
15-06-2025 | 16:13
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أعلن الحرس الثوري الإيراني الأحد، مقتل رئيس منظمة الاستخبارات بالحرس الثوري وقائدين عسكريين آخرين في الهجمات الإسرائيلية على طهران اليوم.
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استشهاد رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني
وقال في بيان أن الجيش الاسرائيلي واصل اليوم اعتداءاته وجرائمه ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ومرة أخرى كشف عن طبيعته الخبيثة والإرهابية من خلال استهداف المدنيين الأعزاء في مناطق سكنية واغتيال ثلاثة من جنود الإمام المهدي (عج) وقادة المجاهدين في جهاز الاستخبارات، وهم:

محمد كاظمي
حسن محقق
محسن باقري

ردًا على هذه الجريمة النكراء، وضمن سلسلة الردود الحاسمة، قامت قوات الجو-فضاء التابعة للحرس الثوري بتنفيذ موجة جديدة من العمليات الصاروخية استهدفت مراكز استخبارات الكيان الغاصب، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من عملية "الوعد الصادق 3".

ونُحذر داعمي هذا الكيان الإجرامي: إن العمليات الفعالة والمركّزة ضد الأهداف الحيوية لهذا الكيان المصطنع ستستمر حتى إزالته بالكامل.
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