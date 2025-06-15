إيران تعلن مقتل قائد استخبارات الحرس الثوري ونائبه بغارة إسرائيلية

أعلن الأحد، مقتل رئيس منظمة الاستخبارات بالحرس الثوري وقائدين عسكريين آخرين في الهجمات على اليوم.

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استشهاد رئيس جهاز استخبارات

وقال في بيان أن الجيش الاسرائيلي واصل اليوم اعتداءاته وجرائمه ضد الجمهورية الإسلامية . ومرة أخرى كشف عن طبيعته الخبيثة والإرهابية من خلال استهداف المدنيين الأعزاء في مناطق سكنية واغتيال ثلاثة من جنود الإمام (عج) وقادة المجاهدين في جهاز الاستخبارات، وهم:





حسن محقق

محسن باقري



ردًا على هذه الجريمة النكراء، وضمن سلسلة الردود الحاسمة، قامت قوات الجو-فضاء التابعة للحرس الثوري بتنفيذ موجة جديدة من العمليات الصاروخية استهدفت مراكز استخبارات الكيان الغاصب، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من عملية "الوعد الصادق 3".



ونُحذر داعمي هذا الكيان الإجرامي: إن العمليات الفعالة والمركّزة ضد الأهداف الحيوية لهذا الكيان المصطنع ستستمر حتى إزالته بالكامل.