إيران تتّهم إسرائيل باستهداف مبنى تابع للخارجية

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وكتب نائب ، ، على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "شن النظام الإجرامي هجوما متعمدا ووحشيا على أحد مباني ، الواقع مباشرة مقابل السياسية والدولية". اتهمت ، الأحد، بشن غارات متعمدة على أحد مباني التابعة لها، واصفة ذلك بأنه "جريمة حرب".وكتب نائب ، ، على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "شن النظام الإجرامي هجوما متعمدا ووحشيا على أحد مباني ، الواقع مباشرة مقابل السياسية والدولية".

وأضاف : "أصيب عدد من المدنيين في الهجوم، بمن فيهم عدد من زملائي الذين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج".



ونشر مقطع فيديو لآثار الهجوم وعلق عليها بالقول: "تظهر هذه اللقطات مكتبة المعهد (معهد الدراسات السياسية والدولية)، التي كانت هدفا لهذا الاعتداء الجبان".

وشدد على أن "هذه جريمة حرب واضحة أخرى، وهي جزء من حملة العدوان المستمرة والمنهجية التي يشنها نظام إسرائيل ضد إيران".



وتشن إسرائيل هجمات منذ فجر الجمعة استهدفت منشآت عسكرية ونووية وقادة عسكريين وعلماء نوويين، وتردّ إيران بإطلاق موجات من الطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل. وأسفر تبادل الهجمات عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.