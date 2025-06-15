هكذا مهّدت إسرائيل لهجومها على إيران

Advertisement

ذكرت صحيفة "الغارديان" أن الهجوم الذي تشنه على هو حصيلة إضعاف حلفاء طهران في المنطقة منذ السابع من تشرين الاول 2023.وفي تقرير، أشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل شنت هجوما على قطاع غزة أسفر عن مقتل آلاف وإضعاف قدرات حركة .وأضافت أنه مع تراجع قوة حماس وجهت إسرائيل تركيزها نحو " " في ، والذي يشكل مع حماس وجماعة الحوثي في اليمن، والفصائل المسلحة في العراق ما يعرف بـ"محور ".وتابعت أن إسرائيل نجحت في تصفية القيادة العليا لحزب الله، ودمرت ترسانته الصاروخية، ودخلت إلى معقله في جنوب لبنان.وبينت أن إسرائيل دمرت جزءا كبيرا من منظومة إيران الدفاعية الجوية خلال غاراتها في شهر تشرين الاول الماضي، الأمر الذي مهد الطريق للهجوم الأوسع الذي وقع بداية من الجمعة الماضية.كما شكل سقوط نظام في ضربة أخرى للمحور لتنتهي بذلك عقود من العلاقات الوثيقة بين طهران ودمشق.وأشار التقرير إلى أن الحوثيين في اليمن هم الجبهة الوحيدة من "محور المقاومة" التي ما زالت منخرطة في أعمال عدائية ضد إسرائيل، لكن لم يلحقوا بتل أبيب أي ضرر استراتيجي يُذكر.في المقابل، استغل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضعف إيران وبدأ التحضير للهجوم الكبير، مستغلا ما اعتبره فرصة سانحة، حسب "الغارديان".وأضافت: "بعد تقليم أظافر إيران في المنطقة، شنت إسرائيل عملية "الأسد الصاعد" والتي تسببت موجتها الأولى في قتل عدد من القادة العسكريين الإيرانيين فضلا عن عدد من العلماء النوويين".