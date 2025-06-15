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عربي-دولي

في ظل الهجمات.. إيران تبلغ قطر وعُمان بأنها لن تتفاوض

Lebanon 24
15-06-2025 | 16:32
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أفادت "فرانس برس " بان إيران أبلغت قطر وسلطنة عمان اللتين تقومان بدور وسيط، بأنها "لن تتفاوض في ظل الهجوم" الإسرائيلي
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ونقلت الوكالة عن مسؤول مطلع على المحادثات، قوله: "أبلغ الإيرانيون الوسطاء القطريين والعمانيين بأنهم لن يجروا مفاوضات جادة إلا بعد أن تستكمل إيران ردها على الضربات الإسرائيلية، مع توضيح أنهم لن يتفاوضوا في ظل الهجوم" الإسرائيلي.
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