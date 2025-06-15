في ظل الهجمات.. إيران تبلغ قطر وعُمان بأنها لن تتفاوض

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أفادت "فرانس برس " بان أبلغت قطر وسلطنة اللتين تقومان بدور وسيط، بأنها "لن تتفاوض في ظل الهجوم"ونقلت الوكالة عن مسؤول مطلع على المحادثات، قوله: "أبلغ الإيرانيون الوسطاء القطريين والعمانيين بأنهم لن يجروا مفاوضات جادة إلا بعد أن تستكمل إيران ردها على الضربات ، مع توضيح أنهم لن يتفاوضوا في ظل الهجوم" الإسرائيلي.