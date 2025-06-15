إسرائيل تستعد لاحتمال تدخل حزب الله.. صحيفة تكشف التفاصيل



Advertisement

ووفقًا للمصادر، فإن القرار الأمني يأتي في ظل مخاوف متزايدة من تسلل مجموعات مسلحة من وسوريا، إضافة إلى إمكانية انخراط بشكل أوسع في القتال. نقلت صحيفة هآرتس عن مسؤولين في أن الجيش بدأ تقليص وجوده العسكري في في إطار خطة لإعادة نشر القوات على الحدود الشمالية والشرقية، تحسبًا لاحتمال اتساع رقعة الصراع.ووفقًا للمصادر، فإن القرار الأمني يأتي في ظل مخاوف متزايدة من تسلل مجموعات مسلحة من وسوريا، إضافة إلى إمكانية انخراط بشكل أوسع في القتال.

وأوضح المسؤولون أن الخطوة تهدف إلى تعزيز قدرات الدفاع في الجبهات الأكثر تهديدًا، وتفادي أي مفاجآت ميدانية قد تنجم عن تدخل مباشر أو غير مباشر من وكلاء في المنطقة.

وأشاروا إلى أن إعادة تموضع القوات تهدف كذلك إلى إحباط أي محاولات محتملة لتنفيذ غارات أو هجمات تستهدف تجمعات سكنية أو منشآت عسكرية داخل ، لا سيما في ظل تصاعد التوتر الإقليمي والمخاوف من انزلاق الأمور إلى مواجهة شاملة.