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عربي-دولي

إسرائيل تستعد لاحتمال تدخل حزب الله.. صحيفة تكشف التفاصيل

Lebanon 24
15-06-2025 | 16:22
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نقلت صحيفة هآرتس عن مسؤولين في وزارة الدفاع الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي بدأ تقليص وجوده العسكري في قطاع غزة في إطار خطة لإعادة نشر القوات على الحدود الشمالية والشرقية، تحسبًا لاحتمال اتساع رقعة الصراع.
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ووفقًا للمصادر، فإن القرار الأمني يأتي في ظل مخاوف متزايدة من تسلل مجموعات مسلحة من الأردن وسوريا، إضافة إلى إمكانية انخراط حزب الله بشكل أوسع في القتال.
وأوضح المسؤولون أن الخطوة تهدف إلى تعزيز قدرات الدفاع في الجبهات الأكثر تهديدًا، وتفادي أي مفاجآت ميدانية قد تنجم عن تدخل مباشر أو غير مباشر من وكلاء إيران في المنطقة.
وأشاروا إلى أن إعادة تموضع القوات تهدف كذلك إلى إحباط أي محاولات محتملة لتنفيذ غارات أو هجمات تستهدف تجمعات سكنية أو منشآت عسكرية داخل إسرائيل، لا سيما في ظل تصاعد التوتر الإقليمي والمخاوف من انزلاق الأمور إلى مواجهة شاملة.
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