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عربي-دولي
على وقع الضربات الاسرائيلية.. نقل خامنئي وجميع أفراد عائلته إلى ملجأ تحت الأرض
Lebanon 24
15-06-2025
|
16:41
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على وقع استمرار
الغارات
الإسرائيلية
، نُقل المرشد
الإيراني
الأعلى
علي خامنئي
وعائلته الأحد، إلى ملجأ تحت الأرض في
طهران
.
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ملجأ تحت الأرض
فقد أفاد مصدران مطّلعان من داخل
إيران
بأن المرشد الإيراني علي
خامنئي
، نُقل إلى ملجأ تحت الأرض في لويزان،
شمال شرق
طهران، بعد ساعات من بدء الهجمات الإسرائيلية على طهران، فجر يوم الجمعة الماضي، وفقاً لقناة "إيران إنترناشيونال".
كما تابع أن جميع أفراد عائلة المرشد، بمن فيهم نجله مجتبی، موجودون إلى جانبه.
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