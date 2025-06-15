على وقع الضربات الاسرائيلية.. نقل خامنئي وجميع أفراد عائلته إلى ملجأ تحت الأرض

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على وقع استمرار ، نُقل المرشد الأعلى وعائلته الأحد، إلى ملجأ تحت الأرض في .فقد أفاد مصدران مطّلعان من داخل بأن المرشد الإيراني علي ، نُقل إلى ملجأ تحت الأرض في لويزان، طهران، بعد ساعات من بدء الهجمات الإسرائيلية على طهران، فجر يوم الجمعة الماضي، وفقاً لقناة "إيران‌ إنترناشيونال".كما تابع أن جميع أفراد عائلة المرشد، بمن فيهم نجله مجتبی، موجودون إلى جانبه.