Advertisement

عربي-دولي

على وقع الضربات الاسرائيلية.. نقل خامنئي وجميع أفراد عائلته إلى ملجأ تحت الأرض

Lebanon 24
15-06-2025 | 16:41
A-
A+
Doc-P-1376417-638856277663461335.jpg
Doc-P-1376417-638856277663461335.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
على وقع استمرار الغارات الإسرائيلية، نُقل المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي وعائلته الأحد، إلى ملجأ تحت الأرض في طهران.
Advertisement

ملجأ تحت الأرض
فقد أفاد مصدران مطّلعان من داخل إيران بأن المرشد الإيراني علي خامنئي، نُقل إلى ملجأ تحت الأرض في لويزان، شمال شرق طهران، بعد ساعات من بدء الهجمات الإسرائيلية على طهران، فجر يوم الجمعة الماضي، وفقاً لقناة "إيران‌ إنترناشيونال".

كما تابع أن جميع أفراد عائلة المرشد، بمن فيهم نجله مجتبی، موجودون إلى جانبه.
مواضيع ذات صلة
إستشهاد الصحافي حسان مجدي أبو وردة وعدد من أفراد عائلته
lebanon 24
16/06/2025 01:25:37 Lebanon 24 Lebanon 24
بوليتيكو عن مسؤول دفاعي أميركي: هيغسيث أذن بالمغادرة الطوعية لأفراد عائلات العسكريين بجميع أنحاء الشرق الأوسط
lebanon 24
16/06/2025 01:25:37 Lebanon 24 Lebanon 24
السفارة الأميركية في إسرائيل: وجهنا موظفي الحكومة الأمريكية وأفراد عائلاتهم بالبقاء في أماكنهم حتى إشعار آخر
lebanon 24
16/06/2025 01:25:37 Lebanon 24 Lebanon 24
خامنئي في أوّل تعليق على الضربات الإسرائيلية: ليتوقعوا عقابًا شديدًا
lebanon 24
16/06/2025 01:25:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:13 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:40 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:50 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:22 | 2025-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:21 | 2025-06-15
18:08 | 2025-06-15
16:42 | 2025-06-15
16:32 | 2025-06-15
16:22 | 2025-06-15
16:19 | 2025-06-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24