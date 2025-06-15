أدرعي: ضربات اليوم استهدفت بنى تحتية لفيلق القدس والحرس الثوري والجيش الإيراني

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أعلن المتحدث بإسم الجيش أفيخاي أدرعي عبر "إكس"، أنه "في اطار موجة الضربات الواسعة التي تم تنفيذها في وقت سابق اليوم والتي استهدفت بنى تحتية لفيلق والحرس الثوري وللجيش في تم استهداف مواقع عديدة لانتاج وسائل قتالية في أنحاء ".