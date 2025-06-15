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عربي-دولي
عراقجي: الحرب قد تخرج عن السيطرة
Lebanon 24
15-06-2025
|
18:08
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اتّهم
وزير الخارجية الإيراني
، عباس عراقجي،
الولايات المتحدة
والدول الأوروبية بدعم الهجمات
الإسرائيلية
على بلاده، معتبراً أن "مواقف الغرب منحازة بشكل أحادي لصالح
إسرائيل
".
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وقال عراقجي، في تصريحات مساء الأحد، إن "تشجيع
واشنطن
وبعض العواصم الأوروبية للعدوان
الإسرائيلي
يُعد خطأً تاريخيا ستكون له تداعيات كبيرة على مستوى العالم"، مشددا على أن "الحرب التي أشعلتها إسرائيل قد تخرج عن السيطرة".
كما أضاف: "سنهيئ الأرضية للعودة إلى الدبلوماسية والمفاوضات في حال توقف العدوان الإسرائيلي"، مؤكداً على أن استمرار الهجمات يقوّض أي مساعٍ سياسية.
وأعرب عن أمله في أن يصدر عن اجتماع مجلس محافظي
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
، المقرر غدا، موقفا واضحا يدين استهداف المنشآت النووية
الإيرانية
.
وأكّد أن عدم إدانة هذه الهجمات يُعد بمثابة تشجيع واضح على استمرار العدوان"، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية تعرقل اتخاذ
مجلس الأمن الدولي
لأي إجراء ضد إسرائيل".
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