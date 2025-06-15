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عربي-دولي

إسرائيل تعلن شنّ هجمات جديدة وإيران تطلق عشرات الصواريخ

Lebanon 24
15-06-2025 | 18:21
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أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت متأخر من ليل الأحد، أن سلاحه الجوي يهاجم مواقع لإطلاق صواريخ أرض أرض وسط إيران، في موجة جديدة من الضربات التي بدأت الجمعة.
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وفي المقابل، قالت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية إن تقارير تشير إلى إطلاق نحو 70 صاروخاً من إيران باتجاه إسرائيل.
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