إسرائيل تعلن شنّ هجمات جديدة وإيران تطلق عشرات الصواريخ

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أعلن الجيش في وقت متأخر من ليل الأحد، أن سلاحه الجوي يهاجم مواقع لإطلاق صواريخ أرض أرض وسط ، في موجة جديدة من الضربات التي بدأت الجمعة.وفي المقابل، قالت وكالة أنباء "تسنيم" إن تقارير تشير إلى إطلاق نحو 70 صاروخاً من إيران باتجاه .