ترامب: آمل أن تتوصل إيران وإسرائيل لوقف نار

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أعرب الرئيس الأميركي الأحد، عن أمله في أن تتوصل وإيران إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، لكنه أوضح أنه‭ ‬في بعض الأحيان يتعين على الدول أن تخوض معركة قبل ذلك.وقال في حديث للصحافيين خلال توجهه إلى قمة في ، إن ستواصل دعم إسرائيل لكنه رفضالكشف عما إذا كان قد طلب من إسرائيل وقف الضربات على .كما تابع قائلاً: "علينا حث إيران وإسرائيل على إيقاف الحرب".