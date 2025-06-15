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عربي-دولي

ترامب: آمل أن تتوصل إيران وإسرائيل لوقف نار

Lebanon 24
15-06-2025 | 19:02
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أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد، عن أمله في أن تتوصل إسرائيل وإيران إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، لكنه أوضح أنه‭ ‬في بعض الأحيان يتعين على الدول أن تخوض معركة قبل ذلك.
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وقال ترامب في حديث للصحافيين خلال توجهه إلى قمة مجموعة السبع في كندا، إن الولايات المتحدة ستواصل دعم إسرائيل لكنه رفض
الكشف عما إذا كان قد طلب من إسرائيل وقف الضربات على إيران.

كما تابع قائلاً: "علينا حث إيران وإسرائيل على إيقاف الحرب".
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