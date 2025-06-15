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استهداف شقة في منطقة كراج في إيران.. أنباء عن عملية اغتيال

Lebanon 24
15-06-2025 | 19:05
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استهدفت شقة في منطقة كراج في إيران. وقد أشارت المعلومات إلى احتمال حصول عملية اغتيال.
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