السفارة الأميركية في إسرائيل تغلق أبوابها اليوم

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أعلنت السفارة الأميركية أنها ستغلق أبوابها اليوم الاثنين، في القسمين القنصليين بالقدس وتل أبيب.وأضافت: "لسنا في وضع يسمح لنا حالياً بإجلاء أو مساعدتهم بشكل مباشر على المغادرة".