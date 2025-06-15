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السفارة الأميركية في إسرائيل تغلق أبوابها اليوم

Lebanon 24
15-06-2025 | 19:57
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أعلنت السفارة الأميركية في إسرائيل أنها ستغلق أبوابها اليوم الاثنين، في القسمين القنصليين بالقدس وتل أبيب.
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وأضافت: "لسنا في وضع يسمح لنا حالياً بإجلاء الأميركيين أو مساعدتهم بشكل مباشر على المغادرة".
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