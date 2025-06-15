بأكثر من مئة صاروخ.. إيران تشن أوسع هجوم على إسرائيل

تجددت الرشقات الصاروخية على فجر الاثنين، ضمن أعنف وأشد هجوم منذ الجمعة، حيث شنت هجمة جديدة بالصواريخ البالستية على إسرائيل في الساعات الأولى من الصباح.

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فقد أعلن الجيش أن أطلقت أكثر من 100 صاروخ، موجّهاً السكان بالدخول إلى الملاجئ وشدد على أهمية ذلك.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن صافرات الإنذار دوت في جميع أنحاء إسرائيل، من شمالا إلى إيلات جنوبا، وسط تقارير عن سقوط عدة صواريخ في المنطقة الوسطى.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن مبان عدة أصيبت بالصواريخ الإيرانية في وحيفا، مؤكدة أنها الأشد والأوسع منذ بدء الحرب، إذ امتدت من الجليل شمالاً حتى إيلات جنوباً.



في حين ذكرت أن الدفاعات فشلت بالتصدي لـ 10 صواريخ إيرانية على الأقل في تل أبيب وحيفا.



وأكدت أن صواريخ إيرانية طالت قاعدة نيفاتيم الجوية قرب تل أبيب، ومصنع الأمونيا في ميناء حيفا ما أدى إلى نشوب حريق، كذلك استهدفت محطة الكهرباء.



جاء هذا بعدما طلبت القوات المسلحة الإيرانية من سكان إسرائيل عدم البقاء بالقرب من "المناطق الحيوية"، حفاظا على سلامتهم، وذلك في بيان مصور نشره التلفزيون الرسمي، الأحد، بالتزامن مع إطلاق إيران دفعة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل.



وقال متحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية "لدينا قاعدة بيانات بالمناطق الحيوية والمهمة ، ونناشدكم ألا تسمحوا للنظام الوحشي باستخدامكم دروعا بشرية. لا تقيموا أو تسافروا بالقرب من هذه المناطق الحيوية".



ثم أكد الجيش أنه نجح بضرب أهداف حساسة في إسرائيل.



"المواجهة مع إسرائيل ستستمر"

من جانبه، أعلن عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي، أن المواجهة مع إسرائيل ستستمر.



وأضاف رضائي أن الهجمات المضادة على إسرائيل أفشلت مخططها الكبير.



كما تابع أن إيران اتخذت إجراءات لصد المخطط الإسرائيلي، وأنها ستكشف عنها لاحقا.

واتهم إسرائيل بأنها خططت لتنفيذ عمليات اغتيال كبيرة في إيران.



إلى ذلك أعلنت وزارة الإيرانية أن كل مباني الوزارة سليمة ولم يلحق بها أي ضرر.



بدورها، أكدت الشرطة الإيرانية العثور على 200 كيلوغرام من المتفجرات ومعدات للمسيرات قرب .



كما تم اعتقال عملاء للموساد بمدينة "ري" في طهران.



أما الصحة الإيرانية فأعلنت أن 224 قتيلا قضوا منذ بدء الهجمات ، وأن معظمهم من المدنيين.