متى وكيف قررت إسرائيل ضرب إيران؟.. تقرير يكشف

Advertisement

كشف تقرير لصحيفة "جيروسالم بوست"، تفاصيل بشأن القرار الذي اتخذته "قبل أشهر" لشن ضربات عسكرية على ، قبل أن تنفذه في الساعات الأولى من صباح الجمعة.وقالت الصحيفة ، إن القرار نوقش في بقيادة رئيس الوزراء ، الذي اجتمع بشكل متكرر خلال العام الماضي لبحث خطط الضربات على إيران.وقال مصدر تحدث لـ"جيروسالم بوست" شريطة عدم هويته، إن "منتدى مكونا من 7 أعضاء في مجلس برئاسة ، هو من اتخذ القرار".وأضاف أن نتنياهو أصدر أوامر بتنفيذ الضربة منذ تشرين الأول، وكان الموعد المقرر لها في نيسان، لكنه تأخر "لعدة أسباب" لم تذكرها الصحيفة.والأعضاء السبعة في هذا المنتدى هم، إلى جانب نتنياهو، كاتس، والخارجية جدعون ساعر، والشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، والمالية بيتسلئيل سموتريتش، والأمن القومي ، إضافة إلى آريه ديري "شاس" اليميني المشارك في الائتلاف الحكومي.وأشار المصدر إلى أن "هؤلاء فقط هم أعضاء الحكومة الذين كانوا على علم بموعد الضربة، قبل انعقاد جلسة حكومية موسعة مساء الخميس".وبعد الموافقة على الضربة، بقي الوزراء في مكان انعقاد اجتماع الخميس لعدة ساعات حتى نفذت فعليا، مع توقيعهم على تعهدات بعدم إفشاء هذا السر. (سكاي نيوز عربية)