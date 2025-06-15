Advertisement

عربي-دولي

متى وكيف قررت إسرائيل ضرب إيران؟.. تقرير يكشف

Lebanon 24
15-06-2025 | 22:59
A-
A+
Doc-P-1376535-638856505331400685.jpg
Doc-P-1376535-638856505331400685.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف تقرير لصحيفة "جيروسالم بوست"، تفاصيل بشأن القرار الذي اتخذته إسرائيل "قبل أشهر" لشن ضربات عسكرية على إيران، قبل أن تنفذه في الساعات الأولى من صباح الجمعة.
Advertisement

وقالت الصحيفة الإسرائيلية، إن القرار نوقش في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي اجتمع بشكل متكرر خلال العام الماضي لبحث خطط الضربات على إيران.

وقال مصدر تحدث لـ"جيروسالم بوست" شريطة عدم الكشف عن هويته، إن "منتدى مكونا من 7 أعضاء في مجلس الأمن القومي برئاسة نتنياهو، هو من اتخذ القرار".

وأضاف أن نتنياهو أصدر أوامر بتنفيذ الضربة منذ تشرين الأول، وكان الموعد المقرر لها في نيسان، لكنه تأخر "لعدة أسباب" لم تذكرها الصحيفة.

والأعضاء السبعة في هذا المنتدى هم، إلى جانب نتنياهو، وزراء الدفاع يسرائيل كاتس، والخارجية جدعون ساعر، والشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، والمالية بيتسلئيل سموتريتش، والأمن القومي إيتمار بن غفير، إضافة إلى آريه ديري رئيس حزب "شاس" اليميني المشارك في الائتلاف الحكومي.

وأشار المصدر إلى أن "هؤلاء فقط هم أعضاء الحكومة الذين كانوا على علم بموعد الضربة، قبل انعقاد جلسة حكومية موسعة مساء الخميس".

وبعد الموافقة على الضربة، بقي الوزراء في مكان انعقاد اجتماع الخميس لعدة ساعات حتى نفذت فعليا، مع توقيعهم على تعهدات بعدم إفشاء هذا السر. (سكاي نيوز عربية) 
مواضيع ذات صلة
إلى متى ستستمر مواجهة إيران - إسرائيل؟ مسؤول أميركيّ يكشف
lebanon 24
16/06/2025 08:24:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير بريطاني يكشف: إيران تواجه أخطر اختبار لوجودها منذ عام 1979
lebanon 24
16/06/2025 08:24:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير يكشف: هكذا تستخدم إيران سفاراتها لـ"التجسس"!
lebanon 24
16/06/2025 08:24:57 Lebanon 24 Lebanon 24
ما الذي قد تفعله إيران بـ"سلاح حزب الله"؟ تقريرٌ يكشف
lebanon 24
16/06/2025 08:24:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
01:16 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:12 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:58 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:37 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:37 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:13 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:40 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:50 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:16 | 2025-06-16
01:12 | 2025-06-16
00:58 | 2025-06-16
00:37 | 2025-06-16
00:37 | 2025-06-16
00:33 | 2025-06-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24