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عربي-دولي

بالتزامن مع الهجوم الإسرائيلي على إيران.. هذا ما شهدته منشأة "فوردو" النووية

Lebanon 24
15-06-2025 | 23:05
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أعلن المركز الوطني لرصد الزلازل في إيران، تسجيل هزة أرضية بقوة 2.5 على مقياس ريختر في محافظة قم بالقرب من منشأة "فوردو" النووية.
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وأوضح مركز رصد الزلازل، أنه "مساء الأحد، تم تسجيل زلزال بقوة 2.5 على مقياس ريختر على عمق 10 كيلومترات في منطقة تبعد نحو 90 كيلومترا عن منشأة فوردو النووية".
 
وفي 14 حزيران، أعلن بهروز كمالوندي المتحدث الرسمي باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن أضرارا "محدودة" لحقت ببعض مناطق موقع تخصيب اليورانيوم في منشأة "فوردو"، جنوب طهران، جراء الهجوم الإسرائيلي.
 
وأكد كمالوندي أنه تم "نقل جزء كبير من المعدات والمواد ولم تحدث أضرار جسيمة ولا توجد مخاوف بشأن التلوث".
 
وفوردو منشأة تحت جبلية عالية التحصين، تقع قرب مدينة قم، جنوب طهران، وبنيت داخل جبل، مما يجعلها منيعة التحصين ضد الضربات الجوية. (روسيا اليوم) 
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