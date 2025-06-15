"بأساليب جديدة".. إيران تضرب ميناء حيفا وقاعدة بتل أبيب

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فقد أفاد مراسل العربية/الحدث بأن صواريخ استهدفت قاعدة نيفاتيم الجوية قرب تل أبيب في أحدث موجة من الضربات وأكثرها شدة وتوسعاً، استهدفت موجة من الصواريخ اليوم الإثنين عدة مناطق في .فقد أفاد مراسل العربية/الحدث بأن صواريخ استهدفت قاعدة نيفاتيم الجوية قرب تل أبيب

فيما طالت الضربات الإيرانية أيضا مناطق بالقرب من مصنع الأمونيا في ميناء حيفا، ومحطة كهرباء حيفا. ما أدى إلى وقوع عدة إصابات، حسبما أعلنت هيئة البث .



بدورها أكدت شركة "أمبري" للأمن البحري أن القوات الإيرانية شنت هجوما بالصواريخ الباليستية على البنية التحتية لميناء حيفا. وأشارت رصد حرائق عند محطة للطاقة قرب ميناء المدينة.



من جهتها، كشفت هيئة الإسعاف الإسرائيلية تسجيل 100 إصابة، و3 قتلى، في جميع المواقع جراء الهجمات.

كما سمع دوي انفجارات قوية في . وامتدت الرشقات الصاروخية من شمالاً حتى إيلات جنوباً، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.



جاء ذلك بعد وقت قصير من إعلان الجيش رصده إطلاق دفعة صاروخية جديدة من وحضه السكان على الاحتماء في الملاجىء حتى إشعار آخر.