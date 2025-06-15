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عربي-دولي
هل عارض ترامب خطة إسرائيل لاغتيال خامنئي؟.. نتنياهو يعلق
Lebanon 24
15-06-2025
|
23:59
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نفى
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
، صحة تقارير صحفية أفادت أن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
عارض خطة إسرائيلية لاغتيال المرشد
الإيراني
علي خامنئي
، في إطار الحرب الدائرة حاليا.
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وعند سؤاله عن التقارير خلال مقابلة على قناة "
فوكس نيوز
"، الأحد، قال
نتنياهو
: "هناك الكثير من التقارير الكاذبة حول محادثات لم تعقد قط. لن أخوض في التفاصيل".
لكن نتنياهو ذكر في المقابلة، أن الهجمات العسكرية التي تشنها
إسرائيل
"قد تؤدي إلى تغيير النظام في
إيران
".
كما نفى
مستشار الأمن القومي
الإسرائيلي
تساحي هنغبي التقارير، واصفا إياها بـ"
أخبار
كاذبة من الطراز الأول". (سكاي نيوز عربية)
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