هل عارض ترامب خطة إسرائيل لاغتيال خامنئي؟.. نتنياهو يعلق



Advertisement



وعند سؤاله عن التقارير خلال مقابلة على قناة " "، الأحد، قال : "هناك الكثير من التقارير الكاذبة حول محادثات لم تعقد قط. لن أخوض في التفاصيل". نفى ، صحة تقارير صحفية أفادت أن الرئيس الأميركي عارض خطة إسرائيلية لاغتيال المرشد ، في إطار الحرب الدائرة حاليا.وعند سؤاله عن التقارير خلال مقابلة على قناة " "، الأحد، قال : "هناك الكثير من التقارير الكاذبة حول محادثات لم تعقد قط. لن أخوض في التفاصيل".

لكن نتنياهو ذكر في المقابلة، أن الهجمات العسكرية التي تشنها "قد تؤدي إلى تغيير النظام في ".



كما نفى تساحي هنغبي التقارير، واصفا إياها بـ" كاذبة من الطراز الأول". (سكاي نيوز عربية)