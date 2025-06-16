حُقق معه في بيروت.. مُقرب من بشار الأسد يكشف مصير أوستن تايس

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فقد قال بسام الحسن، أحد المقربين من الرئيس السوري السابق ، ومستشاره للشؤون الاستراتيجية لمكتب التحقيقات إن الصحفي الأميركي قُتل عام 2013 بناء على أوامر ، في رواية لم تؤكدها ، لكنها تمثل المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول كبير في نظام الأسد إلى مسؤولين أميركيين حول مصير تايس، وفق ما نقلت صحيفة " ". فيما لا تزال عائلة الصحفي الأميركي تبحث عنه منذ اختفائه قرب عام 2012، كشف مسؤول أمني سوري كبير سابق تفاصيل جددية.فقد قال بسام الحسن، أحد المقربين من الرئيس السوري السابق ، ومستشاره للشؤون الاستراتيجية لمكتب التحقيقات إن الصحفي الأميركي قُتل عام 2013 بناء على أوامر ، في رواية لم تؤكدها ، لكنها تمثل المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول كبير في نظام الأسد إلى مسؤولين أميركيين حول مصير تايس، وفق ما نقلت صحيفة " ".

كما أوضح الحسن خلال تحقيقات أجراها معه (الأف بي آي) ووكالة المخابرات المركزية (CIA) في على مدار عدة أيام في نيسان الماضي، بحضور مسؤولين لبنانيين أن الأسد أمره بقتل تايس، فيما حاول ثنيه دون جدوى، وفقًا لمسؤولين أميركيين وشخص آخر مطلع على القضية.

وأشار إلى أن تايس قتل على يد مرؤوس له، عام 2013، وفقًا للمسؤولين .



كما أضافوا أن الأمر صدر في وقت ما بعد هروب تايس لفترة وجيزة من زنزانته في السجن.



إلى ذلك، قال الحسن إنه نصح الأسد بعدم قتل الصحفي الأميركي، مشيراً إلى امكانية استخدامه كوسيلة ضغط على الولايات المتحدة، ومؤكدا أنه أكثر قيمة حياً منه ميتاً.

في المقابل، لم يُعلّق الفيدرالي (FBI) على الأمر، مُشيرًا إلى استمرار التحقيق، وقال إنه "مُصرّ على تحديد مكان الرهائن وإعادتهم إلى ديارهم أو رفاتهم إلى عائلاتهم". (العربية)