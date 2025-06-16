وزير الخارجية الايراني: الحرب أشعلتها إسرائيل وقد تخرج عن السيطرة

اتهم ، عباس عراقجي، والدول الأوروبية بدعم الهجمات على بلاده، معتبرا أن مواقف الغرب "منحازة بشكل أحادي لصالح ".

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وقال عراقجي، في تصريحات للتلفزيون الإيراني مساء الأحد، إن "تشجيع وبعض العواصم الأوروبية للعدوان يُعد خطأً تاريخيا ستكون له تداعيات كبيرة على مستوى العالم"، مشددا على أن "الحرب التي أشعلتها إسرائيل قد تخرج عن السيطرة".



كما أضاف: "سنهيئ الأرضية للعودة إلى الدبلوماسية والمفاوضات في حال توقف العدوان الإسرائيلي"، مؤكداً على أن استمرار الهجمات يقوّض أي مساعٍ سياسية.



وأعرب وزير الخارجية الإيراني عن أمله في أن يصدر عن اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المقرر غدا، موقفا واضحا يدين استهداف المنشآت النووية .



أيضا أكد أن عدم إدانة هذه الهجمات يُعد بمثابة تشجيع واضح على استمرار العدوان"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية تعرقل اتخاذ لأي إجراء ضد إسرائيل.