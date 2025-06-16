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عربي-دولي

على وقع المواجهات المستمرة بين إسرائيل وإيران.. ماذا يجري على جبهة غزة؟

Lebanon 24
16-06-2025 | 00:37
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مع استمرار المواجهة بين إسرائيل وإيران منذ فجر الجمعة، قرر الجيش الإسرائيلي تقليص عدد قواته في قطاع غزة.
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فقد كشف مسؤولون عسكريون إسرائيليون أن الجيش يعمل على نقل جزء من قواته من على جبهة غزة لتعزيز أمن الحدود الشمالية والشرقية، وفقا لصحيفة "هآرتس".

كما أضافوا أنه من المتوقع أن يبقى في غزة خلال أيام أقل من نصف عدد الجنود الذين كانوا متمركزين بالقطاع قبل بدءالاشتباكات مع إيران.

وقال المسؤلون إن قرار إعادة نشر القوات ينبع من القلق من أن وكلاء إيران الإقليميين قد يساعدونها في الصراع، مؤكدين أن الهدف المباشر هو إحباط أي محاولات لشن غارات على البلدات الإسرائيلية أو البنية التحتية العسكرية قرب المناطق الحدودية.
يأتي هذا بينما تسود مخاوف في إسرائيل من محاولات تسلل محتملة تنفذها فصائل مدعومة من إيران في المنطقة، إضافة إلى احتمال دخول حزب الله اللبناني على خط القتال.
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