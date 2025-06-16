على وقع المواجهات المستمرة بين إسرائيل وإيران.. ماذا يجري على جبهة غزة؟

مع استمرار المواجهة بين وإيران منذ فجر الجمعة، قرر الجيش تقليص عدد قواته في .

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فقد كشف مسؤولون عسكريون إسرائيليون أن الجيش يعمل على نقل جزء من قواته من على لتعزيز أمن الحدود الشمالية والشرقية، وفقا لصحيفة "هآرتس".



كما أضافوا أنه من المتوقع أن يبقى في غزة خلال أيام أقل من نصف عدد الجنود الذين كانوا متمركزين بالقطاع قبل بدءالاشتباكات مع .



وقال المسؤلون إن قرار إعادة نشر القوات ينبع من القلق من أن وكلاء إيران الإقليميين قد يساعدونها في الصراع، مؤكدين أن الهدف المباشر هو إحباط أي محاولات لشن غارات على البلدات أو البنية التحتية العسكرية قرب المناطق الحدودية.

يأتي هذا بينما تسود مخاوف من محاولات تسلل محتملة تنفذها فصائل مدعومة من إيران في المنطقة، إضافة إلى احتمال دخول على خط القتال.