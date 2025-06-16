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إقتصاد
في ظل توتر الأوضاع في الشرق الأوسط.. الدولار إلى ارتفاع وهذا ما سجله
Lebanon 24
16-06-2025
|
01:16
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سجل الدولار ارتفاعا مقابل العملات الرئيسية خلال تعاملات الاثنين المبكرة، مدفوعا بإقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة بسبب خشيتهم من اتساع رقعة الصراع بين
إسرائيل
وإيران في المنطقة بينما يستعدون لأسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية.
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وبينما لم تُظهر
إيران
وإسرائيل أي مؤشرات على
التراجع عن
هجماتهما، فإن احتمال أن تسعى
طهران
إلى إغلاق
مضيق هرمز
، أهم ممر لشحن
النفط
في العالم، أثار مخاطر اقتصادية أكبر من الاضطرابات في
الشرق الأوسط
الغني بالطاقة.
كما لم تعقد المحادثات التي كانت مقررة أمس الأحد بين إيران والولايات المتحدة بشأن برنامج طهران
النووي
بعد أن شنت إسرائيل هجومها المفاجئ فجر الجمعة.
وارتفع الدولار الاثنين 0.14 بالمئة ليسجل 144.3 ين ياباني بينما انخفض اليورو 0.14 بالمئة إلى 1.1534 دولار، بحسب بيانات وكالة
رويترز
.
واستقرت العملة الأميركية مقابل الفرنك السويسري عند 0.81 في الساعات الأولى من التعاملات الأسيوية كما استقر المؤشر الذي يقيس الدولار مقابل ستة عملات أخرى عند 98.25. (سكاي نيوز عربية)
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