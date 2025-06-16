في ظل توتر الأوضاع في الشرق الأوسط.. الدولار إلى ارتفاع وهذا ما سجله

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سجل الدولار ارتفاعا مقابل العملات الرئيسية خلال تعاملات الاثنين المبكرة، مدفوعا بإقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة بسبب خشيتهم من اتساع رقعة الصراع بين وإيران في المنطقة بينما يستعدون لأسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية.وبينما لم تُظهر وإسرائيل أي مؤشرات على هجماتهما، فإن احتمال أن تسعى إلى إغلاق ، أهم ممر لشحن في العالم، أثار مخاطر اقتصادية أكبر من الاضطرابات في الغني بالطاقة.كما لم تعقد المحادثات التي كانت مقررة أمس الأحد بين إيران والولايات المتحدة بشأن برنامج طهران بعد أن شنت إسرائيل هجومها المفاجئ فجر الجمعة.