كاتس يتوعد: سكان طهران سيدفعون الثمن قريبا

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بالتزامن مع موجة الواسعة النطاق التي شنتها على مواقع صواريخ باليستية وسط ، توعد بشن المزيد من الضربات.وهدد في تصريحات اليوم الإثنين بأن " سكان سيدفعون الثمن قريباً" فق ما أفادت .كما أشار إلى أن هجمات إيران تهدف إلى ردع بلاده عن العمليات التي تنهك قدراتها العسكرية.أتت تلك التصريحات بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ عدة غارات على مناطق إيرانية عدة، من بينها العاصمة طهران. (العربية)