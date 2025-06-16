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كاتس يتوعد: سكان طهران سيدفعون الثمن قريبا

Lebanon 24
16-06-2025 | 01:43
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بالتزامن مع موجة الغارات الواسعة النطاق التي شنتها إسرائيل على مواقع صواريخ باليستية وسط إيران، توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بشن المزيد من الضربات.
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وهدد في تصريحات اليوم الإثنين بأن " سكان طهران سيدفعون الثمن قريباً" فق ما أفادت وكالة فرانس برس.

كما أشار إلى أن هجمات إيران تهدف إلى ردع بلاده عن العمليات التي تنهك قدراتها العسكرية.

أتت تلك التصريحات بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ عدة غارات على مناطق إيرانية عدة، من بينها العاصمة طهران. (العربية) 
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