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ذكرت صحيفة "The Telegraph" أن "المرشد الأعلى على خامنئي يواجه غضبا متزايدا من داخل الدائرة الداخلية الحاكمة للنظام في أعقاب الهجمات على البنية التحتية النووية للبلاد. وشنت موجة من الغارات الجوية يوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل كبار القادة والعلماء النوويين، وقصف مواقع في محاولة لمنع طهران من بناء سلاح نووي. وردت طهران بإطلاق وابل من الصواريخ على إسرائيل. وبينما يواصل المتشددون التهديد بالانتقام من إسرائيل وحلفائها في أعقاب الضربات، هناك دلائل على تفاقم الخلاف بين الأصوات المتطرفة والمعتدلة في ".وبحسب الصحيفة، "نقلت وكالة أنباء فارس الحكومية ، والمرتبطة ارتباطا وثيقا بالحرس الثوري الإسلامي، عن مسؤول عسكري كبير تحذيره من أنه إلى جانب مهاجمة إسرائيل، فإن "الحرب ستمتد إلى كل أنحاء إسرائيل والقواعد الأميركية في المنطقة في الأيام المقبلة، وسيتم استهداف المعتدين برد حاسم وواسع النطاق". وفي محاولة لإسكات الانتقادات الموجهة لتعامل النظام مع الأزمة، أصدر محسني إيجئي، كبير قضاة إيران، تحذيرا يوم السبت بأن أي مواطن إيراني ينشر تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي تدعم الهجوم سيواجه أحكاما بالسجن تصل إلى ست سنوات".وتابعت الصحيفة، "مع ذلك، ومع ظهور الانتقادات الموجهة إلى طريقة تعامل النظام مع الأزمة، فمن المرجح أن يجد هذا النظام نفسه تحت ضغوط لتفسير عجزه عن الدفاع عن البلاد في مواجهة الهجوم الإسرائيلي، على الرغم من المبالغ الضخمة التي يدعي أنه أنفقها على تطوير الجيش الإيراني. وتكشف رسائل نصية خاصة تمت مشاركتها مع صحيفة "نيويورك تايمز" أن بعض المسؤولين الإيرانيين يتساءلون عن سبب عدم فعالية الدفاعات الجوية الإيرانية في صد الهجمات الإسرائيلية التي ضربت ترسانتها من الصواريخ الباليستية واغتالت شخصيات بارزة في سلسلة القيادة العسكرية في طهران. كتب أحد المسؤولين في رسالة نصية "أين دفاعنا الجوي؟"، بينما تساءل آخر: "كيف يمكن لإسرائيل أن تأتي وتهاجم أي شيء تريده، وتقتل كبار قادتنا، ونحن غير قادرين على إيقافها؟"وأضافت الصحيفة، "قال حميد حسيني، عضو لجنة الطاقة في غرفة التجارة الإيرانية: "لقد فاجأ الهجوم الإسرائيلي القيادة تمامًا، لا سيما بقتله كبار القادة العسكريين والعلماء النوويين. كما كشف عن افتقارنا للدفاع الجوي المناسب وقدرتهم على قصف مواقعنا الحيوية وقواعدنا العسكرية دون أي مقاومة". كما أعرب حسيني عن مخاوفه بشأن التسلل الإسرائيلي الواضح إلى القوات العسكرية والأمنية الإيرانية، مما يمكّنها من تنفيذ عمليات سرية ضد القوات المسلحة الإيرانية والأهداف النووية. وفي ردها على الهجوم الإسرائيلي، لم تتمكن إيران إلا من حشد 200 صاروخ، على الرغم من أمر خامنئي بإطلاق وابل من 1000 صاروخ، وعلى الرغم من التقارير التي تفيد بأن إيران كانت تخطط للرد في حالة وقوع هجوم إسرائيلي منذ أكثر من أسبوع".وبحسب الصحيفة، "منذ اندلاع الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، كانت المعركة بين الفصيل المعتدل في النظام، الذي يسعى إلى تبني موقف أقل مواجهة تجاه الغرب، والمتشددين الأيديولوجيين إحدى السمات المميزة للنظام. في حين يظل آية الله علي خامنئي الزعيم بلا منازع للمتشددين، يُنظر إلى مسعود بزشكيان، الرئيس المنتخب حديثاً للبلاد، على أنه يمثل الجناح الأكثر اعتدالاً في النظام. وحتى الآن، ظل بزشكيان بعيدا عن الأضواء نسبيا، حيث أدان الهجمات الإسرائيلية ودعا إلى الوحدة بين الشعب الإيراني، وقال: "اليوم، أكثر من أي وقت مضى، تحتاج الأمة الإيرانية إلى التكاتف والثقة والتعاطف والوحدة والإجماع". وقد اعتبر فوز بزشكيان في الانتخابات الأخيرة على المرشح المحافظ المتشدد سعيد جليل بمثابة مؤشر على رغبة طهران في تبني نهج أكثر بناءً مع الغرب، وخاصة في ما يتعلق بتخفيف التي ضربت الاقتصاد الإيراني بشدة".وتابعت الصحيفة، "لقد أثارت طريقة تعامل النظام مع الاقتصاد معارضة متزايدة في كل أنحاء البلاد، مما وضع خامنئي تحت ضغوط لتبني نبرة أكثر تصالحية. خلال الحملة ، كان بزشكيان ينتقد بشدة الشرطة الأخلاقية القمعية في إيران، كما وتحدى نهج المتشددين بشكل مباشر من خلال الدعوة إلى "الوحدة والتماسك" في إيران، فضلاً عن الدعوة إلى إنهاء "عزلة" إيران عن العالم الخارجي. كما دعا إلى المشاركة في "مفاوضات بناءة" مع القوى الغربية للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن البرنامج النووي الإيراني، والذي وافقت الحد منه في مقابل تخفيف العقوبات الغربية. ولكن في حين حاول بزشكيان جاهداً اتباع سياسة اجتماعية وخارجية أكثر اعتدالاً منذ توليه منصبه، فقد اضطر إلى مواجهة المؤسسية من جانب الفصيل المتشدد، الذي ينظر إلى أي اتفاق مع الغرب بشأن طموحات إيران النووية باعتباره بمثابة بيع للبلاد".وأضافت الصحيفة، "ظهرت إحدى مؤشرات الصراع الأيديولوجي في قلب النظام الإيراني في شهر آذار عندما أُجبر محمد جواد ظريف، الإيراني المعتدل السابق، على الاستقالة من منصبه كنائب للرئيس. ويُقال إن إقالة ظريف، الحليف الوثيق لبزشكيان، كانت مرتبطة بمعارضته للتحالف المتنامي بين طهران والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والذي اعتبره بمثابة عامل مضاد للإنتاجية بالنسبة للجهود الدبلوماسية الإيرانية لتحسين العلاقات مع الغرب. وفي حين أن الهجوم العسكري الإسرائيلي على إيران يعني أن هناك احتمالات ضئيلة لتحسين طهران لعلاقاتها مع الغرب في القريب، فإن اندلاع الأعمال العدائية سوف يركز الانتباه على الصراعات الداخلية للنظام، والتي قد تؤدي في نهاية المطاف إلى انهيار النظام".وختمت الصحيفة، "في الوقت الحالي، يتولى المتشددون في إيران مسؤولية الرد العسكري للبلاد على الهجوم الإسرائيلي المستمر. ولكن كلما استمرت إسرائيل في مهاجمة أهداف إيرانية رئيسية دون عقاب، ازداد الضغط على المتشددين لتبرير فشلهم الذريع في الدفاع عن البلاد، وهو فشل قد يؤدي في النهاية إلى زوالهم".