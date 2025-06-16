عن صواريخ طهران.. إليكم ما قاله مستشار الأمن الإسرائيلي

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وأضاف هنجبي في مقابلة مع أن "هذه ليست حملة يمكن من خلالها وضع حد لهذا التهديد، وبالتأكيد ليس خلال أيام، ولا على مدى فترة أطول"، بحسب ما نقلت وكالة للأنباء. وسط تبادل التهديدات المستمر بين وإسرائيل والضربات على السواء منذ أيام، أكد ، ، أن لا تزال تملك آلاف الصواريخ.وأضاف هنجبي في مقابلة مع أن "هذه ليست حملة يمكن من خلالها وضع حد لهذا التهديد، وبالتأكيد ليس خلال أيام، ولا على مدى فترة أطول"، بحسب ما نقلت وكالة للأنباء.

كما أكد أن "الحرب تسير كما هو مخطط لها، وبأسلوب مثير للإعجاب للغاية". وأضاف أن بلاده حققت كل الأهداف التي كان من المفترض أن تحققها في المراحل الأولى.



إلى ذلك، قال هنجبي إنه "تم شن هجوم فعال جدا جدا على أكبر منشأة لتخصيب اليورانيوم في إيران، وهي موقع نطنز، الذي يضم قسما تحت الأرض وقسما فوق الأرض، وقد تم تدميرهما". (العربية)