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عربي-دولي

في إيران.. إعدام "جاسوس" لإسرائيل وهذه هويته

Lebanon 24
16-06-2025 | 02:42
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أفادت تقارير إيرانية، اليوم الإثنين، عن إعدام طهران لرجل يُدعى إسماعيل فخري، جرى اتهامهُ بالتجسس لصالح إسرائيل.
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وفي وقتٍ سابق، أعلنت السلطات الإيرانية إلقاء القبض على 2 من عملاء الموساد الإسرائيلي بمحافظة البرز غرب طهران.
 
وتأتي هذه الخطوات في ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران حيث يتبادل البلدان قصفاً عنيفاً منذ يوم الجمعة الماضي، ما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى.
 
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