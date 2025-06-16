في إيران.. إعدام "جاسوس" لإسرائيل وهذه هويته

أفادت تقارير إيرانية، اليوم الإثنين، عن إعدام لرجل يُدعى ، جرى اتهامهُ بالتجسس لصالح .

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وفي وقتٍ سابق، أعلنت السلطات إلقاء القبض على 2 من عملاء بمحافظة البرز غرب طهران.

وتأتي هذه الخطوات في ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران حيث يتبادل البلدان قصفاً عنيفاً منذ يوم الجمعة الماضي، ما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى.