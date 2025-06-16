"قبل ثوان من تنفيذها".. كيف منعت إسرائيل ضربة إيرانية دقيقة؟

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أعلن الجيش ، صباح الاثنين، أنّ سلاح الجو الإسرائيلي نجح في إحباط محاولة إيرانية لإطلاق صواريخ أرض - أرض باتجاه ، عبر استهداف مباشر لقاذفة صواريخ جنوب ، وذلك "قبل لحظات" من تنفيذ الهجوم.وأفادت مصادر عسكرية إسرائيلية أنّ طائرات مسيّرة تابعة لسلاح الجو حلّقت داخل الأجواء لمدة تجاوزت 21 ساعة متواصلة، مما أتاح لها تحديد موقع القاذفة ومتابعة تحركاتها بدقة، قبل تنفيذ الضربة.وقال الجيش الإسرائيلي إنّ العملية تأتي في إطار ما وصفه بـ"مستويين متوازيين من العمل"، يشمل الأول استهداف مكونات المشروع والبنية التحتية العسكرية، بينما يركّز الثاني على ملاحقة منصات إطلاق الصواريخ والقاذفات المتحركة.وأضافت أنّ هذه العمليات الوقائية أسهمت في إحباط وابل صاروخي وشيك، كان يستهدف مدنا إسرائيلية، مشيرة إلى أنّ كانت قد بدأت بتفعيل صافرات الإنذار والإجراءات الدفاعية. (سكاي نيوز عربية)