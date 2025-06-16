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عربي-دولي
"قبل ثوان من تنفيذها".. كيف منعت إسرائيل ضربة إيرانية دقيقة؟
Lebanon 24
16-06-2025
|
02:43
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أعلن الجيش
الإسرائيلي
، صباح الاثنين، أنّ سلاح الجو الإسرائيلي نجح في إحباط محاولة إيرانية لإطلاق صواريخ أرض - أرض باتجاه
إسرائيل
، عبر استهداف مباشر لقاذفة صواريخ جنوب
العاصمة الإيرانية
طهران
، وذلك "قبل لحظات" من تنفيذ الهجوم.
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وأفادت مصادر عسكرية إسرائيلية أنّ طائرات مسيّرة تابعة لسلاح الجو حلّقت داخل الأجواء
الإيرانية
لمدة تجاوزت 21 ساعة متواصلة، مما أتاح لها تحديد موقع القاذفة ومتابعة تحركاتها بدقة، قبل تنفيذ الضربة.
وقال الجيش الإسرائيلي إنّ العملية تأتي في إطار ما وصفه بـ"مستويين متوازيين من العمل"، يشمل الأول استهداف مكونات المشروع
النووي
الإيراني
والبنية التحتية العسكرية، بينما يركّز الثاني على ملاحقة منصات إطلاق الصواريخ والقاذفات المتحركة.
وأضافت
القيادة العسكرية
الإسرائيلية
أنّ هذه العمليات الوقائية أسهمت في إحباط وابل صاروخي وشيك، كان يستهدف مدنا إسرائيلية، مشيرة إلى أنّ
الجبهة الداخلية
كانت قد بدأت بتفعيل صافرات الإنذار والإجراءات الدفاعية. (سكاي نيوز عربية)
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