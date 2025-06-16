قتلى وجرحى.. اليكم حصيلة أعنف هجوم إيراني على إسرائيل

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وبحسب بيان صادر عن جهاز "نجمة داود الحمراء"، فإن الضحايا سقطوا في أربعة مواقع وسط ، وهم "امرأتان ورجلان، جميعهم تقريبًا في السبعين من العمر، بالإضافة إلى ضحية خامسة لم يتم تحديد هويتها". تواصل التصعيد العسكري بين وإسرائيل لليوم الرابع على التوالي، حيث أعلنت أن حصيلة الدفعة الأخيرة من الصواريخ التي أطلقتها الأراضي الإسرائيلية، يوم الاثنين، بلغت خمسة قتلى و92 جريحا.وبحسب بيان صادر عن جهاز "نجمة داود الحمراء"، فإن الضحايا سقطوا في أربعة مواقع وسط ، وهم "امرأتان ورجلان، جميعهم تقريبًا في السبعين من العمر، بالإضافة إلى ضحية خامسة لم يتم تحديد هويتها".

وأضاف البيان أن من بين المصابين امرأة في الثلاثين من العمر بحالة حرجة جراء إصابة في الوجه، إلى جانب ستة مصابين آخرين بجروح متوسطة، يما لا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة في موقعين حتى اللحظة.



وأشار الجيش إلى أن عدة مواقع داخل إسرائيل تعرضت لأضرار مباشرة جراء الضربة الصاروخية الأخيرة التي شنتها إيران، بينها مبانٍ في مدينة حيفا.