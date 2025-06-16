في اليوم الرابع للحرب.. إسرائيل تستهدف مقرات فيلق القدس في قلب طهران

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وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس"، أن "طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، بتوجيه استخباراتي دقيق من هيئة الاستخبارات العسكرية، أغارت على مقرات قيادة تابعة لفيلق القدس والجيش الإيراني". شهدت ، صباح الاثنين، تصعيداً عسكرياً حاداً بين وإسرائيل، حيث نفذ سلاح الجو غارات جوية استهدفت مقرات قيادية إستراتيجية تابعة لفيلق والحرس الثوري .وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس"، أن "طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، بتوجيه استخباراتي دقيق من هيئة الاستخبارات العسكرية، أغارت على مقرات قيادة تابعة لفيلق القدس والجيش الإيراني".

وبرر أدرعي العملية بالقول إن "عناصر من استخدمت مقرات القيادة، بهدف التخطيط لعمليات إرهابية ضد عبر وكلاء النظام الإيراني في ".



ونشر المتحدث العسكري الإسرائيلي مقطع فيديو يُظهر المواقع المستهدفة، والتي تضمنت مباني قيادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.



كما أفادت وكالة "تسنيم" بتعرض مقر لغارة جوية، إضافة إلى استهداف منشآت تابعة لدعم القوات المسلحة ومنظمة الأبحاث والابتكارات الدفاعية.

وبحسب تقارير إسرائيلية، نفذ جهاز عملية نوعية من خلال إطلاق صاروخ من داخل الأراضي الإيرانية باتجاه منشأة تابعة للحرس الثوري في طهران.



كما استهدفت مستودعات نفطية ومواقع تخزين وإطلاق الصواريخ في مناطق متفرقة من العاصمة الإيرانية.



في المقابل، ردت إيران بإطلاق صواريخ على مناطق مدنية إسرائيلية، شملت مدينة بات يام وتمرة، مما أسفر عن مقتل عدد من المدنيين وإصابة العشرات، بالإضافة إلى أضرار واسعة في المنطقة.



تأتي هذه التطورات في إطار التصعيد المستمر بين الجانبين، والذي يثير مخاوف من توسع نطاق المواجهة في المنطقة.