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عربي-دولي

في اليوم الرابع للحرب.. إسرائيل تستهدف مقرات فيلق القدس في قلب طهران

Lebanon 24
16-06-2025 | 03:28
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شهدت العاصمة الإيرانية طهران، صباح الاثنين، تصعيداً عسكرياً حاداً بين إيران وإسرائيل، حيث نفذ سلاح الجو الإسرائيلي غارات جوية استهدفت مقرات قيادية إستراتيجية تابعة لفيلق القدس والحرس الثوري الإيراني.
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وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس"، أن "طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، بتوجيه استخباراتي دقيق من هيئة الاستخبارات العسكرية، أغارت على مقرات قيادة تابعة لفيلق القدس والجيش الإيراني".
وبرر أدرعي العملية بالقول إن "عناصر من فيلق القدس استخدمت مقرات القيادة، بهدف التخطيط لعمليات إرهابية ضد دولة إسرائيل عبر وكلاء النظام الإيراني في الشرق الأوسط".

ونشر المتحدث العسكري الإسرائيلي مقطع فيديو يُظهر المواقع المستهدفة، والتي تضمنت مباني قيادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

كما أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بتعرض مقر وزارة الدفاع الإيرانية لغارة جوية، إضافة إلى استهداف منشآت تابعة لدعم القوات المسلحة ومنظمة الأبحاث والابتكارات الدفاعية.
وبحسب تقارير إسرائيلية، نفذ جهاز الموساد عملية نوعية من خلال إطلاق صاروخ من داخل الأراضي الإيرانية باتجاه منشأة تابعة للحرس الثوري في طهران.

كما استهدفت الغارات الإسرائيلية مستودعات نفطية ومواقع تخزين وإطلاق الصواريخ في مناطق متفرقة من العاصمة الإيرانية.

في المقابل، ردت إيران بإطلاق صواريخ على مناطق مدنية إسرائيلية، شملت مدينة بات يام وتمرة، مما أسفر عن مقتل عدد من المدنيين وإصابة العشرات، بالإضافة إلى أضرار واسعة في المنطقة.

تأتي هذه التطورات في إطار التصعيد المستمر بين الجانبين، والذي يثير مخاوف من توسع نطاق المواجهة في المنطقة.
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