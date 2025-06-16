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ما زال على قيد الحياة.. أنباء جديدة عن علي شمخاني "مستشار خامنئي"

Lebanon 24
16-06-2025 | 03:42
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أفادت وكالة "إرنا" أن الوضع الصحي لعلي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني على خامنئي، شهد تحسناً نسبياً، بحسب ما نقلت "الحدث". 
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وأضافت أن "إصابة شمخاني بالغة ووضعه لا يزال مقلقا رغم التحسن النسبي". 
 
وكانت وسائل إعلام إيرانية، أعلنت السبت، وفاة شمخاني متأثرا بجراحه بعد يوم واحد من تعرضه لهجوم إسرائيلي.
 
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