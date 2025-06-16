الخارجية الإيرانية: أراضينا تستهدف بأسلحة أميركية

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وقال في إحاطة صحفية اليوم الإثنين، إن رد بلاده على " دفاع مشروع وفق القوانين الدولية والمنطق الإنساني". على وقع الهجمات المتبادلة بين وإسرائيل، أكد المتحدث باسم الخارجية ، أن بلاده تدافع عن نفسها.وقال في إحاطة صحفية اليوم الإثنين، إن رد بلاده على " دفاع مشروع وفق القوانين الدولية والمنطق الإنساني".

على وقع الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، اسماعيل بقائي أن بلاده تدافع عن نفسها.



وقال في إحاطة صحفية اليوم الإثنين، إن رد بلاده على إسرائيل " دفاع مشروع وفق القوانين الدولية والمنطق الإنساني".