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عربي-دولي

الخارجية الإيرانية: أراضينا تستهدف بأسلحة أميركية

Lebanon 24
16-06-2025 | 03:49
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على وقع الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، اسماعيل بقائي أن بلاده تدافع عن نفسها.
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وقال في إحاطة صحفية اليوم الإثنين، إن رد بلاده على إسرائيل " دفاع مشروع وفق القوانين الدولية والمنطق الإنساني".
على وقع الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، اسماعيل بقائي أن بلاده تدافع عن نفسها.

وقال في إحاطة صحفية اليوم الإثنين، إن رد بلاده على إسرائيل " دفاع مشروع وفق القوانين الدولية والمنطق الإنساني".
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