27
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
27
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
17
o
بشري
26
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الخارجية الإيرانية: أراضينا تستهدف بأسلحة أميركية
Lebanon 24
16-06-2025
|
03:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
على وقع الهجمات المتبادلة بين
إيران
وإسرائيل، أكد المتحدث باسم الخارجية
الإيرانية
،
اسماعيل بقائي
أن بلاده تدافع عن نفسها.
Advertisement
وقال في إحاطة صحفية اليوم الإثنين، إن رد بلاده على
إسرائيل
" دفاع مشروع وفق القوانين الدولية والمنطق الإنساني".
على وقع الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، اسماعيل بقائي أن بلاده تدافع عن نفسها.
وقال في إحاطة صحفية اليوم الإثنين، إن رد بلاده على إسرائيل " دفاع مشروع وفق القوانين الدولية والمنطق الإنساني".
مواضيع ذات صلة
الخارجية الإيرانية: لا يمكن التفاوض مع واشنطن بينما تُستهدف أراضينا بإذن منها
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: لا يمكن التفاوض مع واشنطن بينما تُستهدف أراضينا بإذن منها
16/06/2025 12:54:09
16/06/2025 12:54:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يواصل قصف أهداف داخل الأراضي الإيرانية
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يواصل قصف أهداف داخل الأراضي الإيرانية
16/06/2025 12:54:09
16/06/2025 12:54:09
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة فارس: قصف إسرائيلي يستهدف نقطتين فوق الأرض في محيط منشأة فوردو النووية الإيرانية
Lebanon 24
وكالة فارس: قصف إسرائيلي يستهدف نقطتين فوق الأرض في محيط منشأة فوردو النووية الإيرانية
16/06/2025 12:54:09
16/06/2025 12:54:09
Lebanon 24
Lebanon 24
3 غارات أميركية تستهدف مخازن أسلحة للحوثيين في مديرية كتاف في صعدة
Lebanon 24
3 غارات أميركية تستهدف مخازن أسلحة للحوثيين في مديرية كتاف في صعدة
16/06/2025 12:54:09
16/06/2025 12:54:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
تقرير لـ"The Telegraph": خامنئي يواجه غضبًا داخليًا.. هل يتجه النظام نحو الزوال؟
Lebanon 24
تقرير لـ"The Telegraph": خامنئي يواجه غضبًا داخليًا.. هل يتجه النظام نحو الزوال؟
05:30 | 2025-06-16
16/06/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صاروخ إيراني أصاب ملجأ إسرائيلياً.. كيف حصل ذلك؟
Lebanon 24
صاروخ إيراني أصاب ملجأ إسرائيلياً.. كيف حصل ذلك؟
05:42 | 2025-06-16
16/06/2025 05:42:33
Lebanon 24
Lebanon 24
20 شهيداً في غزة وأكثر من 200 مصاب نتيجة القصف الإسرائيلي
Lebanon 24
20 شهيداً في غزة وأكثر من 200 مصاب نتيجة القصف الإسرائيلي
05:26 | 2025-06-16
16/06/2025 05:26:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أدرعي: دمرنا ثلث المنصات الإيرانيّة
Lebanon 24
أدرعي: دمرنا ثلث المنصات الإيرانيّة
05:07 | 2025-06-16
16/06/2025 05:07:28
Lebanon 24
Lebanon 24
من غور الأردن إلى قيساريا.. إسرائيل تعترض مسيّرتين إحداهما اقتربت من منزل نتنياهو
Lebanon 24
من غور الأردن إلى قيساريا.. إسرائيل تعترض مسيّرتين إحداهما اقتربت من منزل نتنياهو
05:07 | 2025-06-16
16/06/2025 05:07:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في منتصف الليل.. ما حدث لنانسي عجرم سيُفاجئكم! (صور)
Lebanon 24
في منتصف الليل.. ما حدث لنانسي عجرم سيُفاجئكم! (صور)
07:40 | 2025-06-15
15/06/2025 07:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صناعة لبنانية 100 %.. "سكاي ليرة" أول سيارة طائرة كهربائية بمواصفات عالمية وبأسعار تنافسية (فيديو)
Lebanon 24
صناعة لبنانية 100 %.. "سكاي ليرة" أول سيارة طائرة كهربائية بمواصفات عالمية وبأسعار تنافسية (فيديو)
09:30 | 2025-06-15
15/06/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حاول أهله ايقاظه صباحا ولكنه كان قد فارق الحياة.. وفاة مُفاجئة لنجل فنان شهير (صورة)
Lebanon 24
حاول أهله ايقاظه صباحا ولكنه كان قد فارق الحياة.. وفاة مُفاجئة لنجل فنان شهير (صورة)
02:00 | 2025-06-16
16/06/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توفي بشكل مُفاجئ داخل منزله.. الموت يؤلم فنانة شهيرة بأعز الناس والنيابة تأمر بفتح تحقيق رسمي (صورة)
Lebanon 24
توفي بشكل مُفاجئ داخل منزله.. الموت يؤلم فنانة شهيرة بأعز الناس والنيابة تأمر بفتح تحقيق رسمي (صورة)
23:00 | 2025-06-15
15/06/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان على حافة الحرب... وقرار الحزب اتخذ؟
Lebanon 24
لبنان على حافة الحرب... وقرار الحزب اتخذ؟
22:42 | 2025-06-15
15/06/2025 10:42:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:30 | 2025-06-16
تقرير لـ"The Telegraph": خامنئي يواجه غضبًا داخليًا.. هل يتجه النظام نحو الزوال؟
05:42 | 2025-06-16
صاروخ إيراني أصاب ملجأ إسرائيلياً.. كيف حصل ذلك؟
05:26 | 2025-06-16
20 شهيداً في غزة وأكثر من 200 مصاب نتيجة القصف الإسرائيلي
05:07 | 2025-06-16
أدرعي: دمرنا ثلث المنصات الإيرانيّة
05:07 | 2025-06-16
من غور الأردن إلى قيساريا.. إسرائيل تعترض مسيّرتين إحداهما اقتربت من منزل نتنياهو
04:47 | 2025-06-16
"مطاردة لنصف ساعة".. طائرات إيرانية تدخل أجواء إسرائيل
فيديو
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
Lebanon 24
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
04:19 | 2025-06-13
16/06/2025 12:54:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
04:21 | 2025-06-11
16/06/2025 12:54:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
01:42 | 2025-06-11
16/06/2025 12:54:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24