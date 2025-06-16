مستشار الأمن الإسرائيلي: طهران لا تزال تملك آلاف الصواريخ

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وأضاف هنجبي في مقابلة مع أن "هذه ليست حملة يمكن من خلالها وضع حد لهذا التهديد، وبالتأكيد ليس خلال أيام، ولا على مدى فترة أطول"، بحسب ما نقلت وكالة للأنباء. وسط تبادل التهديدات المستمر بين وإسرائيل والضربات على السواء منذ أيام، أكد ، ، أن لا تزال تملك آلاف الصواريخ.وأضاف هنجبي في مقابلة مع أن "هذه ليست حملة يمكن من خلالها وضع حد لهذا التهديد، وبالتأكيد ليس خلال أيام، ولا على مدى فترة أطول"، بحسب ما نقلت وكالة للأنباء.

كما أكد أن "الحرب تسير كما هو مخطط لها، وبأسلوب مثير للإعجاب للغاية". وأضاف أن بلاده حققت جميع الأهداف التي كان من المفترض أن تحققها في المراحل الأولى.



إلى ذلك، قال هنجبي إنه "تم شن هجوم فعال جدا جدا على أكبر منشأة لتخصيب اليورانيوم في إيران، وهي موقع نطنز، الذي يضم قسما تحت الأرض وقسما فوق الأرض، وقد تم تدميرهما".

أتى ذلك، فيما أفادت مصادر عسكرية إسرائيلية بأن إيران أطلقت 370 صاروخا تجاه منذ بداية الحرب، وفق ما نقلت القناة 12



وكانت تقييمات الاستخبارات الإسرائيلية أفادت بأن العمليات العسكرية ضد إيران أسفرت عن ضربات استهدفت مئات الصواريخ الباليستية وعشرات منصات الإطلاق، ما قلص ترسانة طهران من حوالي 3000 صاروخ إلى 2000.